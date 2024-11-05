10 утверждений о старости, которым не стоит верить

Большинство людей начинает задумываться о старости, когда им перевалит за 40 или 50 лет. И в большинстве случаев представления о пожилом возрасте совершенно неверны. Кажется, что в старшем возрасте нет ничего привлекательного и возможностей наслаждаться жизнью, но это не так.

Какие 10 утверждений о старости абсолютно ошибочны и им верить не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальный институт США по проблемам старения.

Депрессия и одиночество - это нормально

Но с этими проблемами сейчас борется каждый второй подросток, и просто взрослый. Поэтому эта проблема не исключительно пожилых людей, а вообще - современного человечества.

"Есть так называемая U-образная кривая счастья, которую вывели ученые. Она предполагает, что наше удовлетворение жизнью растет с возрастом. Самое несчастное состояние человека в 47 лет, а затем ситуация постепенно начинает улучшаться. И на это не влияет уровень обеспеченности человека", - объясняет основатель первой в мире "школы мудрости среднего возраста" Чип Конли.

В старшем возрасте спать нужно меньше

И это неправда. Важно понимать свои потребности. Если в 60 лет вам важно спать по 9 часов в день, чтобы чувствовать себя бодрым, не нужно считать себя не таким, как все. То же касается и тех, кто уже в 7 утра активен и полон сил, даже по праздникам и выходным, а ночной отдых длился всего 6-7 часов.

Если есть проблемы со сном и вы страдаете недосыпанием, усталостью и вялостью в течение дня, обязательно поговорите с врачом.

Пожилые люди не могут учиться новому

И это тоже ошибка, которая особенно вредна. Чип Конли уверен, что необходимо и просто обязательно быть любознательным, активным, интересоваться всем новым - в любом возрасте, а в старшем тем более, потому что на это достаточно времени.

Деменция - неизбежна

Наука предполагает, что люди будут все больше страдать от деменции, когда будут жить дольше. Но сейчас бояться старости из-за того, что вы обязательно начнете терять рассудок, не стоит.

Когнитивные способности не будут утрачены, если вы уже в среднем возрасте начнете уделять больше внимания своему здоровью, будете более физически активны и интересны новому.

Пожилые люди могут травмироваться из-за физических упражнений

"Это абсолютное безумие так думать. Все виды физической активности полезны, безопасны и необходимы для нашего тела: садоводство, ходьба, плавание", - говорит эксперт.

Важно выбрать ту активность, которая подходит именно вам - приносит комфортные ощущения, вызывает удовольствие и рекомендована врачами.

Если у семьи был Альцгеймер, то и у меня будет

И в этом есть только доля правды, поскольку наследственная история может увеличить вероятность развития болезни. Но человек может вести такой образ жизни, значительно снижающий риск развития болезни.

С возрастом следует отказываться от вождения

Все люди стареют по-разному, поэтому не существует возраста, после которого водить машину уже не стоит. Даже в преклонном возрасте это можно делать безопасно и единственное, что важно - адекватно оценивать свои способности водителя.

К примеру, заменить автомобиль на более современный, изменить манеру вождения, не пользоваться скоростными трассами, не садиться за руль в плохую погоду, планировать маршрут заранее и не забывать регулярно проверять слух и зрение.

Только женщинам грозит остеопороз

На самом деле это утверждение ошибочно лишь частично. Сначала у мужчин плотность костей выше, чем у женщин. Но по статистике, у одного из 5 мужчин старше 50 лет будет перелом, связанный с остеопорозом. А к 65 или 70 годам мужчины и женщины теряют костную массу с одинаковой скоростью.

Я слишком стар, чтобы бросить курить

"Любая, кто так говорит, желает себе или другому смерти. И никаких других мыслей быть не может. Чем раньше вы откажетесь от вредной привычки, тем лучше", - говорит Конли.

Доказано, что если бросить курить в возрасте до 40 лет, риск смерти сравнится с показателями людей, которые никогда не курили. Но даже если вам уже 60 лет, стоит отказаться от табака - вы избежите многих болезней, а уже через 10 лет организм восстановится практически полностью.

Чем раньше вы бросите курить, тем выше шанс, что ваш организм придет в состояние человека, никогда не принимавшего сигарету в рот.

С выходом на пенсию следует уходить из большого секса

Чип Конли, которому недавно исполнилось 64 года, утверждает, что знает многих людей своего возраста и старших, пересматривающих значение секса с возрастом. Он становится невероятно чувственным удовольствием, когда вы буквально делитесь любовью, а не просто занимаетесь сексом.