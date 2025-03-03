Тренер рассказал, как сбросить 10 килограммов без каких-либо изменений рациона

Медленное потребление пищи может стать важным шагом на пути к снижению веса. Такая привычка помогает контролировать количество потребляемых калорий, что позволяет эффективнее сбросить до 10 килограммов.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о продуктах, содержащих меньше всего калорий.
По словам тренера Юрия Попка, основной лайфхак заключается в том, что нужно есть медленно - не 5 минут, а 20.
Также на сытость влияют гормоны, потому что они сразу не выделяются, а медленно. Соответственно сытость приходит немного с опозданием.
"Есть надо медленно и это даст вам возможность потреблять на 88 килокалорий потреблять меньше", - добавил эксперт.
Чтобы освоить искусство медленного приема пищи, включите музыку, зажгите несколько свечей, выключите телевизор и любые другие отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на еде.
Ешьте медленно, наслаждайтесь этим и не делайте ничего. Вы увидите, что один или два кусочка дают удовольствие без большого количества лишних калорий.
Продукты с наименьшим количеством калорий обычно имеют высокое содержание воды и низкую жирность. Вот несколько из них:
Такие продукты являются отличными для тех, кто хочет снизить калорийность рациона, при этом получая много витаминов и минералов.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попко и сайт WebMD.