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Тренер розповів, як скинути 10 кілограмів без будь-яких змін раціону

Тренер назва спосіб, який допоможе схуднути на 10 кілограмів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Повільне споживання їжі може стати важливим кроком на шляху до зниження ваги. Така звичка допомагає контролювати кількість споживаних калорій, що дозволяє ефективніше скинути до 10 кілограмів.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про продукти, які містять найменше калорій.

Як схуднути на 10 кілограмів

За словами тренера Юрія Попка, основний лайфхак полягає в тому, що потрібно їсти повільно - не 5 хвилин, а 20.

Також на ситість впливають гормони, тому що вони відразу не виділяються, а повільно. Відповідно ситість приходить трішки з запізненням.

"Їсти треба повільно і це дасть вам можливість споживати на 88 кілокалорій споживати менше", - додав експерт.

Щоб освоїти мистецтво повільного прийому їжі, увімкніть музику, запаліть кілька свічок, вимкніть телевізор та будь-які інші відволікаючі фактори та зосередьтеся на їжі.

Їжте повільно, насолоджуйтеся цим і не робіть нічого. Ви побачите, що один або два шматочки дають задоволення без великої кількості зайвих калорій.

Які продукти містять найменше калорій

Продукти з найменшою кількістю калорій зазвичай мають високий вміст води та низьку жирність. Ось кілька з них:

  • огірки - лише близько 15 калорій на 100 г
  • цвітна капуста - 25 калорій 
  • томати - 18 калорій 
  • шпинат - 23 калорії 
  • броколі - 34 калорії 
  • селера - 16 калорій 
  • листя салату - 5 калорій 
  • гриби (шампіньйони) - 22 калорії 
  • кабачки - 16 калорій
  • перець - 20 калорій 

Такі продукти є чудовими для тих, хто хоче знизити калорійність раціону, при цьому отримуючи багато вітамінів і мінералів.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка тренера Юрія Попка та сайт WebMD.

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