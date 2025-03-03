Тренер розповів, як скинути 10 кілограмів без будь-яких змін раціону

Повільне споживання їжі може стати важливим кроком на шляху до зниження ваги. Така звичка допомагає контролювати кількість споживаних калорій, що дозволяє ефективніше скинути до 10 кілограмів.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про продукти, які містять найменше калорій.
За словами тренера Юрія Попка, основний лайфхак полягає в тому, що потрібно їсти повільно - не 5 хвилин, а 20.
Також на ситість впливають гормони, тому що вони відразу не виділяються, а повільно. Відповідно ситість приходить трішки з запізненням.
"Їсти треба повільно і це дасть вам можливість споживати на 88 кілокалорій споживати менше", - додав експерт.
Щоб освоїти мистецтво повільного прийому їжі, увімкніть музику, запаліть кілька свічок, вимкніть телевізор та будь-які інші відволікаючі фактори та зосередьтеся на їжі.
Їжте повільно, насолоджуйтеся цим і не робіть нічого. Ви побачите, що один або два шматочки дають задоволення без великої кількості зайвих калорій.
Продукти з найменшою кількістю калорій зазвичай мають високий вміст води та низьку жирність. Ось кілька з них:
Такі продукти є чудовими для тих, хто хоче знизити калорійність раціону, при цьому отримуючи багато вітамінів і мінералів.
Вас також може зацікавити
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка тренера Юрія Попка та сайт WebMD.