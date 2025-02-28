Три техники ходьбы, которые сжигают больше жира, чем бег

Ходьба является одним из самых простых и доступных способов похудения, но не все виды одинаково эффективны для сжигания жира. Как оказалось, некоторые виды способны значительно повысить интенсивность тренировки и помочь достичь желаемых результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

3 техники ходьбы, которые сжигают больше жира

Считайте свои шаги

Количество шагов имеет значение, измерьте свою ходьбу. Можно использовать устройства для измерения шагов.

Стоит достигать делать 7000 шагов в день. Но если вы уже достигаете таких результатов, то стоит увеличивать их, добавляя 1000 шагов каждые 2-3 недели.

Еще один способ увеличить расстояние - это сделать вашу ходьбу более жесткой. Например, ходить в жилете с утяжелителями, который составляет около 10%-15% веса вашего тела.

Это ускорит ваш пульс больше, чем ходьба без жилета, поэтому вы сожжете больше калорий. Это отличная форма стабильной кардиотренировки. Можно начать с ходьбы в течение 20 минут.

Преодолевайте дистанции

Другой вариант - это ходьба по ступенькам. Это делает прогулку очень тяжелой. Также можно просто увеличить наклон на беговой дорожке до 15% во время тренировки в спортзале.

Смешайте свой распорядок дня

Тело меняется и увеличивается сила мышц благодаря разнообразию. Если вы всегда ходите по ровной поверхности или по одному маршруту, то меняйте это.

Вы также можете включить рукинг, который предполагает ходьбу с тяжелым рюкзаком, или просто добавить утяжеленный жилет. Смена обстановки и распорядка дня делает тренировки интересными и помогает организму сжигать больше калорий.

Как долго и часто нужно ходить пешком

Тренер Мелисса Нилл рекомендует большинству людей ходить ежедневно. Сколько времени вы это делаете, зависит от того, в какой вы форме это делаете, и уровня физической подготовки.

Если вы ведете сидячий образ жизни, сначала прогуливайтесь в течение 10 минут в день, а затем в течение нескольких недель делайте 7000 шагов. Если вы привыкли гулять, например, если у вас есть собака, добавьте жилет с отягощениями, чтобы сделать эту тренировку еще более эффективной.

Распространенных ошибок во время ходьбы, которых следует избегать

Недостаточно ходить

Если вы ходите несколько месяцев, то нужно будет увеличить количество шагов, которые вы делаете, или добавить другой уровень вызова, например жилет с отягощениями.

Тело привыкает к любым кардиотренировкам, в том числе к ходьбе, поэтому оно менее эффективно сжигает калории, если вы занимаетесь им некоторое время.

Слишком медленная ходьба

После того, как вы прогуляетесь месяц или два, нужно ускорить процесс, чтобы еще сжечь калории.

Не считать количество шагов

Пользуйтесь гаджетами, чтобы считать шаги. Так вы будете знать свои достижения. Вы должны делать не менее 7000 шагов в день.

Игнорирование питания

Нужно обратить особое внимание на питание, чтобы увидеть реальные результаты. Чем больше вы будете правильно питаться и потреблять больше белков, тем быстрее увидеть изменения в теле.

Пропуск силовых тренировок

Если вы будете поднимать тяжести 3-4 раза в неделю, вы увидите гораздо лучшие результаты от ходьбы. Поднятие тяжестей вместе с питанием с высоким содержанием белка приведет к трансформации.

Если вы хотите уменьшить процент жира в организме, ходьба, подъем веса и диета, богатая белками, помогут достичь цели.

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