Тренер рассказал, как сбросить 10 килограммов без каких-либо изменений рациона

Медленное потребление пищи может стать важным шагом на пути к снижению веса. Такая привычка помогает контролировать количество потребляемых калорий, что позволяет эффективнее сбросить до 10 килограммов.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о продуктах, содержащих меньше всего калорий.

Как похудеть на 10 килограммов

По словам тренера Юрия Попка, основной лайфхак заключается в том, что нужно есть медленно - не 5 минут, а 20.

Также на сытость влияют гормоны, потому что они сразу не выделяются, а медленно. Соответственно сытость приходит немного с опозданием.

"Есть надо медленно и это даст вам возможность потреблять на 88 килокалорий потреблять меньше", - добавил эксперт.

Чтобы освоить искусство медленного приема пищи, включите музыку, зажгите несколько свечей, выключите телевизор и любые другие отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на еде.

Ешьте медленно, наслаждайтесь этим и не делайте ничего. Вы увидите, что один или два кусочка дают удовольствие без большого количества лишних калорий.

Какие продукты содержат меньше всего калорий

Продукты с наименьшим количеством калорий обычно имеют высокое содержание воды и низкую жирность. Вот несколько из них:

огурцы - всего около 15 калорий на 100 г

цветная капуста - 25 калорий

томаты - 18 калорий

шпинат - 23 калории

брокколи - 34 калории

сельдерей - 16 калорий

листья салата - 5 калорий

грибы (шампиньоны) - 22 калории

кабачки - 16 калорий

перец - 20 калорий

Такие продукты являются отличными для тех, кто хочет снизить калорийность рациона, при этом получая много витаминов и минералов.