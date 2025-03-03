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Тренер рассказал, как сбросить 10 килограммов без каких-либо изменений рациона

Понедельник 03 марта 2025 10:30
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Тренер рассказал, как сбросить 10 килограммов без каких-либо изменений рациона Тренер назва способ, который поможет похудеть на 10 килограммов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Медленное потребление пищи может стать важным шагом на пути к снижению веса. Такая привычка помогает контролировать количество потребляемых калорий, что позволяет эффективнее сбросить до 10 килограммов.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о продуктах, содержащих меньше всего калорий.

Как похудеть на 10 килограммов

По словам тренера Юрия Попка, основной лайфхак заключается в том, что нужно есть медленно - не 5 минут, а 20.

Также на сытость влияют гормоны, потому что они сразу не выделяются, а медленно. Соответственно сытость приходит немного с опозданием.

"Есть надо медленно и это даст вам возможность потреблять на 88 килокалорий потреблять меньше", - добавил эксперт.

Чтобы освоить искусство медленного приема пищи, включите музыку, зажгите несколько свечей, выключите телевизор и любые другие отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на еде.

Ешьте медленно, наслаждайтесь этим и не делайте ничего. Вы увидите, что один или два кусочка дают удовольствие без большого количества лишних калорий.

Какие продукты содержат меньше всего калорий

Продукты с наименьшим количеством калорий обычно имеют высокое содержание воды и низкую жирность. Вот несколько из них:

  • огурцы - всего около 15 калорий на 100 г
  • цветная капуста - 25 калорий
  • томаты - 18 калорий
  • шпинат - 23 калории
  • брокколи - 34 калории
  • сельдерей - 16 калорий
  • листья салата - 5 калорий
  • грибы (шампиньоны) - 22 калории
  • кабачки - 16 калорий
  • перец - 20 калорий

Такие продукты являются отличными для тех, кто хочет снизить калорийность рациона, при этом получая много витаминов и минералов.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попко и сайт WebMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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