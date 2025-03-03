Тренер розповів, як скинути 10 кілограмів без будь-яких змін раціону
Повільне споживання їжі може стати важливим кроком на шляху до зниження ваги. Така звичка допомагає контролювати кількість споживаних калорій, що дозволяє ефективніше скинути до 10 кілограмів.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про продукти, які містять найменше калорій.
Як схуднути на 10 кілограмів
За словами тренера Юрія Попка, основний лайфхак полягає в тому, що потрібно їсти повільно - не 5 хвилин, а 20.
Також на ситість впливають гормони, тому що вони відразу не виділяються, а повільно. Відповідно ситість приходить трішки з запізненням.
"Їсти треба повільно і це дасть вам можливість споживати на 88 кілокалорій споживати менше", - додав експерт.
Щоб освоїти мистецтво повільного прийому їжі, увімкніть музику, запаліть кілька свічок, вимкніть телевізор та будь-які інші відволікаючі фактори та зосередьтеся на їжі.
Їжте повільно, насолоджуйтеся цим і не робіть нічого. Ви побачите, що один або два шматочки дають задоволення без великої кількості зайвих калорій.
Які продукти містять найменше калорій
Продукти з найменшою кількістю калорій зазвичай мають високий вміст води та низьку жирність. Ось кілька з них:
- огірки - лише близько 15 калорій на 100 г
- цвітна капуста - 25 калорій
- томати - 18 калорій
- шпинат - 23 калорії
- броколі - 34 калорії
- селера - 16 калорій
- листя салату - 5 калорій
- гриби (шампіньйони) - 22 калорії
- кабачки - 16 калорій
- перець - 20 калорій
Такі продукти є чудовими для тих, хто хоче знизити калорійність раціону, при цьому отримуючи багато вітамінів і мінералів.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка тренера Юрія Попка та сайт WebMD.
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