3 упражнения, которые помогут накачать красивую спину
Здоровая и сильная спина - мечта многих людей. Это оказывает влияние на осанку, обеспечивает общую подвижность и гибкость тела и защищает от повреждений. Для этого необходимо выполнять соответствующие упражнения для спины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.
Упражнение 1
Это упражнение для женщин поможет проработать в домашних условиях мышцы спины.
Фитнес-резинка в этом случае станет хорошей альтернативой тренажеру. Лучше взять варианты с меньшей нагрузкой (желтую, зеленую или синюю резинку), чтобы была возможность ее растянуть.
Основная задача - при выполнении упражнения постоянно держать спину ровной.
Техника выполнения упражнения в домашних условиях:
- наденьте на стопы фитнес-резинку, с другой стороны нижним хватом охватите ее руками. Если чувствуешь, что ноги до конца выровнять не можете, то немного согните в коленях
- подтягивайте локти прямо к корпусу и отпускайте. Работай в зоне лопаток, сужай и отпускай их. Локти четко возле корпуса
Упражнение с резинкой для укрепления спины (фото: кадр с видео)
Упражнение 2
Сначала нужно взять гантель в руки. Затем согнуть их в локтях и приподнять над головой. После этого следует завести их за голову к острому углу в локтевом суставе.
После этого вернитесь в исходное положение и снова выполните упражнение.
Упражнение с гантелями для укрепления спины (фото: кадр с видео)
Упражнение 3
Зафиксируйте резинку на косточках пальцев так, чтобы ладони смотрели друг на друга.
Затем вытяните руки вверх и разводите к плечам. В точке максимального напряжения задержись на 5 секунд.
Это же упражнение можно выполнить, зафиксировав резинку выше локтей.
Упражнение с резинкой для мышц спины (фото: кадр с видео)
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