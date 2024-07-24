3 упражнения, которые помогут накачать красивую спину

Здоровая и сильная спина - мечта многих людей. Это оказывает влияние на осанку, обеспечивает общую подвижность и гибкость тела и защищает от повреждений. Для этого необходимо выполнять соответствующие упражнения для спины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Упражнение 1

Это упражнение для женщин поможет проработать в домашних условиях мышцы спины.

Фитнес-резинка в этом случае станет хорошей альтернативой тренажеру. Лучше взять варианты с меньшей нагрузкой (желтую, зеленую или синюю резинку), чтобы была возможность ее растянуть.

Основная задача - при выполнении упражнения постоянно держать спину ровной.

Техника выполнения упражнения в домашних условиях:

наденьте на стопы фитнес-резинку, с другой стороны нижним хватом охватите ее руками. Если чувствуешь, что ноги до конца выровнять не можете, то немного согните в коленях

подтягивайте локти прямо к корпусу и отпускайте. Работай в зоне лопаток, сужай и отпускай их. Локти четко возле корпуса

Упражнение с резинкой для укрепления спины (фото: кадр с видео)

Упражнение 2

Сначала нужно взять гантель в руки. Затем согнуть их в локтях и приподнять над головой. После этого следует завести их за голову к острому углу в локтевом суставе.

После этого вернитесь в исходное положение и снова выполните упражнение.

Упражнение с гантелями для укрепления спины (фото: кадр с видео)

Упражнение 3

Зафиксируйте резинку на косточках пальцев так, чтобы ладони смотрели друг на друга.

Затем вытяните руки вверх и разводите к плечам. В точке максимального напряжения задержись на 5 секунд.

Это же упражнение можно выполнить, зафиксировав резинку выше локтей.

Упражнение с резинкой для мышц спины (фото: кадр с видео)