6 эффективных упражнений, которые помогут сжечь много калорий

Во время тренировки все хотят сжигать больше калорий. А это только один из способов отследить эффективность тренировки. Есть определенные упражнения, помогающие сжечь много калорий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Приседания с гантелями

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч и держите в каждой руке по гантели. Выполните приседания, затем толкните пятки, чтобы нажать на вес над головой.

Повторите три подхода по 12 повторений.

Приседания с гантелями (фото: eatthis.com)

Планка с гантелями

Станьте в положение планки с гантелями в каждой руке. Тащите одну гантель по направлению к бедру, сохраняя стабильную планку. Повторите три подхода по 10 повторений на руку.

Планка с гантелями (фото: eatthis.com)

Махи гирями

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и обеими руками держите гирю. Проведите гирю между ног, а затем сверните ее на высоту плеч. Выполните четыре подхода по 20 повторений.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Прыжки

Для такого упражнения понадобится жесткий ящик или специальная ступенька. Прыгайте мягко на ящик, слегка согнув колени. Сделайте шаг назад и повторите четыре подхода по 12 повторений.

Прыжки (фото: eatthis.com)

Канаты

Держите один конец каждой веревки в руке. Следуйте волнам или ударам веревками в течение 30 секунд. Отдохните 30 секунд и повторите четыре подхода.

Канаты (фото: eatthis.com)

Тяги с гантелями в наклоне

Держа гантели и руки выровняйте спину и наклонитесь. Повторите три подхода по 12 повторениям.

Тяга с гантелями в наклоне (фото: eatthis.com)