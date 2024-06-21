Тренер рассказала, что будет, если заниматься спортом во время менструации

Тренировка во время менструации может по-разному влиять на женщин. Они могут ощущать спазмы, вздутие живота и усталость. Следует знать, нужно ли в таком состоянии посещать спортзал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Что будет, если тренироваться во время менструаций

По словам эксперта, критические дни - это никакая не болезнь, а норма. К тому же никакое кровотечение не откроется во время менструаций, потому что КД - это и так кровотечение.

Поэтому, можете тренироваться или нет - определяете индивидуально.

В частности, если вы хорошо себя чувствуете в КД - тренируйтесь спокойно. Если вы чувствуете нехватку сил, но вы хотите провести тренировку, то выбирайте упражнения на верх тела или на снятие спазмов и расслабление мышц.

Если во время тренировки вы чувствуете, что не можете преодолеть прежнюю нагрузку - не заставляйте себя. Если устали и нет желания заниматься дальше, лучше на этом закончить тренировку и продолжить ее в следующий раз с новыми силами. Помните, что в эти дни тренировки не должны быть утомительными, занимайтесь в удовольствие!

К тому же тренер отметила, что часто ПМС путают с КД.

Следует знать, что предменструальный синдром начинается за 3-7 дней до месячных. Симптомы: отек, перепады настроения, появление прыщей и повышенный аппетит.

А критические дни - это собственно менструация.

Какие тренировки избегать во время менструации

Если чувствуете, что нет много сил или сильно болит живот, то лучше избегать высокоинтенсивных тренировок, чтобы не ухудшить свое состояние.

Слишком частые высокоинтенсивные тренировки, например бег на длинные дистанции, могут отрицательно повлиять на цикл и привести к пропускам менструаций или даже к полной остановке (аменорее).

И не забывай пить достаточно воды, тщательно выбирай гигиенические средства, которые выдержат большое количество выделений, и, если нужно, принимай обезболивающее при сильных болях в спине и менструальных спазмах.