Тренер назвал продукты, которые нужно есть, чтобы быть здоровым

Основой крепкого здоровья является спорт, употребление необходимого количества воды и правильно подобранный рацион. Нужно знать, что есть, чтобы быть здоровым.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
По словам эксперта, чтобы быть здоровым, нужен хороший иммунитет и быть активным.
Иммунитет на 80% находит в кишечнике, то есть зависит от миклофлоры. Поэтому, чтобы быть здоровым, не нужно вредить миклофлоре.
Необходимо минимизировать продукты с добавленным сахаром и потреблять достаточно клетчатки. Все потому, что этой клетчаткой питаются хорошие бактерии.
Норма клетчатки для детей до 20 г в сутки, для женщин 25 г, для мужчин - 35 г.
Чтобы посчитать, сколько клетчатки вы потребляете, можно скачать калькулятор калорий.
Второй вариант - три раза в сутки потребляйте минимум три чаши овощей, зелени, также не забывайте о ягодах - там есть клетчатка, в меньшей степени фрукты, крупы, которые долго варятся и бобовые.
Также, чтобы быть здоровому, следует не переедать, не иметь лишнего веса и ожирения. Для этого следует делать акцент на насыщающие продукты, то есть белковые - рыба, мясо, яйца, сыр кисломолочный. Следует выбирать продукты с не более 5% жирности.
Далее сложные углеводы - это крупа, которые долго варятся и картофель. Тренер отметил, что будет полезнее, если картофель будет вареный и охлажденный.
Следует не забывать о растительных и животных жирах, ведь они дают энергию, а также это гормоны, которые необходимы организму.
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