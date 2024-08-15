Тренер рассказала, какая тренировка улучшает ментальное здоровье и способствует долголетию

Кардиотренировки обладают устойчивой репутацией средства для похудения. Такой вид, как и любая активность, вынуждают мышцы тратить калории и энергию, в том числе из жировых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Существует ли оптимальное количество физической активности

Тренер по оздоровительному фитнесу Алиса Пивоварчик рассказала, что ВОЗ советует людям в возрасте от 18 лет и старше иметь 150-300 минут нагрузки средней интенсивности или 75-150 минут нагрузки высокой интенсивности в неделю, или же комбинацию обоих.

Большинство людей не набирают и близко рекомендованных ВОЗ минут, ведь думают, что профилактика заболеваний и вопрос долголетия вообще не являются приоритетом.

Важно, если это не в приоритете, то вопросы здоровья отодвигаются в дальний ящик, пока что-то не заболит.

Что такое кардиотренирование

Тренировка - это запланированная регулярная и измеряемая активность, целью которой является тренировочный эффект.

Интенсивность, с помощью которой мы собираемся добиваться определенного эффекта, будет определяться по частоте сердечных сокращений (пульсом). В то же время влияние кардиотренировок на сердце - это лишь маленькая часть того, что они могут нам дать.

Очень важно, что кардиотренирование - это нахождение в определенной пульсовой зоне определенное время, когда сокращаются скелетные мышцы.

Для чего нужны кардиотренировки

Кардио помогает достичь анаэробной и аэробной выносливости. Последняя является условием эффективных силовых тренировок. Благодаря кардио строятся новые капилляры (кровеносные сосуды) в мышцах, которыми мышцам доставляются и выводятся различные вещества.

Кардиотренировки важны для организма настолько, насколько критичен для него кислород и развитие всех систем.

Речь идет о:

органах дыхания, где происходит газообмен

межреберные и другие мышцы, помогающие в актах вдоха и выдоха

размер сердца и объем его левого желудочка, от которого зависит сколько за один раз сердце выбрасывает крови в кровеносную систему

Поэтому уменьшение пульса покоя является показателем состояния вашей сердечно-сосудистой системы. В норме взрослый человек имеет пульс покоя между 55 и 85 ударами (можно измерить по утрам после пробуждения).

Норма зависит от возраста, пола, веса тела, препаратов, которые вы принимаете, уровня хронического стресса и т.д.

Однако если показатель - более 80, стоит быть настороже.

К тому же существуют еще следующие тренировочные эффекты от кардиотренировок: