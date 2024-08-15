Тренер рассказала, какая тренировка улучшает ментальное здоровье и способствует долголетию
Кардиотренировки обладают устойчивой репутацией средства для похудения. Такой вид, как и любая активность, вынуждают мышцы тратить калории и энергию, в том числе из жировых источников.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Существует ли оптимальное количество физической активности
Тренер по оздоровительному фитнесу Алиса Пивоварчик рассказала, что ВОЗ советует людям в возрасте от 18 лет и старше иметь 150-300 минут нагрузки средней интенсивности или 75-150 минут нагрузки высокой интенсивности в неделю, или же комбинацию обоих.
Большинство людей не набирают и близко рекомендованных ВОЗ минут, ведь думают, что профилактика заболеваний и вопрос долголетия вообще не являются приоритетом.
Важно, если это не в приоритете, то вопросы здоровья отодвигаются в дальний ящик, пока что-то не заболит.
Что такое кардиотренирование
Тренировка - это запланированная регулярная и измеряемая активность, целью которой является тренировочный эффект.
Интенсивность, с помощью которой мы собираемся добиваться определенного эффекта, будет определяться по частоте сердечных сокращений (пульсом). В то же время влияние кардиотренировок на сердце - это лишь маленькая часть того, что они могут нам дать.
Очень важно, что кардиотренирование - это нахождение в определенной пульсовой зоне определенное время, когда сокращаются скелетные мышцы.
Для чего нужны кардиотренировки
Кардио помогает достичь анаэробной и аэробной выносливости. Последняя является условием эффективных силовых тренировок. Благодаря кардио строятся новые капилляры (кровеносные сосуды) в мышцах, которыми мышцам доставляются и выводятся различные вещества.
Кардиотренировки важны для организма настолько, насколько критичен для него кислород и развитие всех систем.
Речь идет о:
- органах дыхания, где происходит газообмен
- межреберные и другие мышцы, помогающие в актах вдоха и выдоха
- размер сердца и объем его левого желудочка, от которого зависит сколько за один раз сердце выбрасывает крови в кровеносную систему
Поэтому уменьшение пульса покоя является показателем состояния вашей сердечно-сосудистой системы. В норме взрослый человек имеет пульс покоя между 55 и 85 ударами (можно измерить по утрам после пробуждения).
Норма зависит от возраста, пола, веса тела, препаратов, которые вы принимаете, уровня хронического стресса и т.д.
Однако если показатель - более 80, стоит быть настороже.
К тому же существуют еще следующие тренировочные эффекты от кардиотренировок:
- развитие сосудов в мышцах, что облегчает и ускоряет доставку нужных веществ в мышцы или от них
- увеличение количества, размера и плотности митохондрий в мышцах, специализирующихся на длительной работе низкой интенсивности
- увеличение количества окислительных энзимов - соединений, ускоряющих энергетические процессы в митохондриях
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