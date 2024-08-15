ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тренер рассказала, какая тренировка улучшает ментальное здоровье и способствует долголетию

Четверг 15 августа 2024 17:01
UA EN RU
Тренер рассказала, какая тренировка улучшает ментальное здоровье и способствует долголетию Чем полезны кардиотренировки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кардиотренировки обладают устойчивой репутацией средства для похудения. Такой вид, как и любая активность, вынуждают мышцы тратить калории и энергию, в том числе из жировых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Существует ли оптимальное количество физической активности

Тренер по оздоровительному фитнесу Алиса Пивоварчик рассказала, что ВОЗ советует людям в возрасте от 18 лет и старше иметь 150-300 минут нагрузки средней интенсивности или 75-150 минут нагрузки высокой интенсивности в неделю, или же комбинацию обоих.

Большинство людей не набирают и близко рекомендованных ВОЗ минут, ведь думают, что профилактика заболеваний и вопрос долголетия вообще не являются приоритетом.

Важно, если это не в приоритете, то вопросы здоровья отодвигаются в дальний ящик, пока что-то не заболит.

Что такое кардиотренирование

Тренировка - это запланированная регулярная и измеряемая активность, целью которой является тренировочный эффект.

Интенсивность, с помощью которой мы собираемся добиваться определенного эффекта, будет определяться по частоте сердечных сокращений (пульсом). В то же время влияние кардиотренировок на сердце - это лишь маленькая часть того, что они могут нам дать.

Очень важно, что кардиотренирование - это нахождение в определенной пульсовой зоне определенное время, когда сокращаются скелетные мышцы.

Для чего нужны кардиотренировки

Кардио помогает достичь анаэробной и аэробной выносливости. Последняя является условием эффективных силовых тренировок. Благодаря кардио строятся новые капилляры (кровеносные сосуды) в мышцах, которыми мышцам доставляются и выводятся различные вещества.

Кардиотренировки важны для организма настолько, насколько критичен для него кислород и развитие всех систем.

Речь идет о:

  • органах дыхания, где происходит газообмен
  • межреберные и другие мышцы, помогающие в актах вдоха и выдоха
  • размер сердца и объем его левого желудочка, от которого зависит сколько за один раз сердце выбрасывает крови в кровеносную систему

Поэтому уменьшение пульса покоя является показателем состояния вашей сердечно-сосудистой системы. В норме взрослый человек имеет пульс покоя между 55 и 85 ударами (можно измерить по утрам после пробуждения).

Норма зависит от возраста, пола, веса тела, препаратов, которые вы принимаете, уровня хронического стресса и т.д.

Однако если показатель - более 80, стоит быть настороже.

К тому же существуют еще следующие тренировочные эффекты от кардиотренировок:

  • развитие сосудов в мышцах, что облегчает и ускоряет доставку нужных веществ в мышцы или от них
  • увеличение количества, размера и плотности митохондрий в мышцах, специализирующихся на длительной работе низкой интенсивности
  • увеличение количества окислительных энзимов - соединений, ускоряющих энергетические процессы в митохондриях

Ранее мы сообщали, почему болит в боку во время бега и как это предотвратить.

Читайте также о 7 упражнениях, которые могут помочь проверить уровень физической подготовки.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Спортзал
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области