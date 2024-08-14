7 упражнений, которые помогут проверить уровень физической подготовки
Определить общую физическую форму можно с помощью простых упражнений просто в доме. Спорт подразумевает баланс силы, выносливости, гибкости и равновесия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Стандартные отжимания
Станьте в положение, расставив руки чуть шире, чем на ширине плеч. Опустите тело, пока грудь почти не коснутся пола. Вернитесь в исходное положение.
Выполните три подхода по 10-15 повторений.
Стандартные отжимания (фото: eatthis.com)
Планка на локтях
Примите положение планки, став на локти. Задержитесь в этом положении, держа тело в прямой линии.
Старайтесь сделать 3 подхода по одной минуте.
Планка на локтях (фото: eatthis.com)
Боковая планка
Лягте на бок, выпрямив ноги и приподнимите бедра, чтобы тело образовывало прямую линию.
Задержитесь в этом положении на 60 секунд. Затем повторите на другую сторону.
Боковая планка (фото: eatthis.com)
Высокие колени
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Бегайте на месте, приподнимая колени как можно выше. Держите быстрый темп.
Выполните 3 подхода по одной минуте.
Высокие колени (фото: eatthis.com)
Берпи
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Затем присядьте, положив руки на пол. Поверните ноги в положение планки, а затем сразу сделайте приседания.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Берпи (фото: eatthis.com)
Растяжка
Встаньте на одно колено, образуя угол 90 градусов. Выдвиньте бедра вперед, чувствуя растяжение бедра задней ноги.
Задержитесь на 30 секунд. Затем повторите на другую ногу.
Растяжка бедра (фото: eatthis.com)
Стойка на одной ноге с наклоном
Встаньте на одну ногу, а другую немного поднимите сзади. Согнитесь в бедрах, опустите туловище, вытащив приподнятую ногу назад.
Вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Стойка на одной ноге с наклоном (фото: eatthis.com)
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