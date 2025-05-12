Тренер назвала главную ошибку, которую делают все в спортзале

Какой ошибки избегать

Тренер Стефани Мансур говорит, что не задействование мышц пресса во время всех тренировок - это ошибка номер один.

И это проблема не только во время упражнений на пресс. Независимо от того, поднимаете ли вы вес, приседаете, выполняете становую тягу или выпады с ходьбой, то не привлечение пресса для поддержки поясницы и укрепления мышц кора - это самая большая ошибка.

Задействование мышц пресса имеет такое же большое значение. Те, кто страдает от боли в пояснице, плохой осанки или чрезмерной боли после тренировок, может избежать некоторых из этих проблем, если бы правильно задействовали поперечную мышцу живота.

Фактически, задействование мышц кора не только помогает предотвратить боль и травмы, но и позволяет получить больше от каждого упражнения, делая его более эффективной тренировкой.

Во время сгибания бицепсов или других упражнений на руки стоя, вместо того, чтобы использовать только руки, вы также можете задействовать мышцы пресса.

Как исправить эту ошибку

Правильная загрузка мышц кора требует практики. Мансур предлагает простую визуализацию, которая поможет загружать мышцы кора из любого положения:

Стоя - во время выпадов, приседаний или упражнений для верхней части тела представьте, что кто-то стоит перед вами и бьет в живот. Поэтому нужно напрячься и слегка наклонив таз для этого

- во время выпадов, приседаний или упражнений для верхней части тела представьте, что кто-то стоит перед вами и бьет в живот. Поэтому нужно напрячься и слегка наклонив таз для этого Лежа - если вы лежите на спине и выполняете упражнения для кора, то представьте, что вы застегиваетесь узкие брюки, чтобы по-настоящему задействовать глубокую мышцу живота

Неправильная техника выполнения упражнений может привести к травмам и снижает эффективность тренировки. Стоит начинать с правильной постановки тела, даже с легкими весами.

Без достаточного восстановления организм истощается, поэтому стоит после каждой тренировки давать организму отдых.

Нужно постепенно увеличивать вес, количество повторений или интенсивность. Все потому, что организм адаптируется, и прогресс останавливается.