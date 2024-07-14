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Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)

Воскресенье 14 июля 2024 18:08
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Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео) Какие упражнения помогут избежать боли в пояснице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Боль в спине и пояснице может иметь разную локализацию и интенсивность. В зависимости от причины боль в пояснице может усиливаться при различных тяжелых физических нагрузках. Есть упражнения, которые помогают облегчить боль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Возможные причины боли в пояснице

Дискомфорт, покалывание и боль в нижней части спины могут быть вызваны травмами, воспалениями, системными и хроническими патологиями.

В общем, выделяют следующие возможные причины боли в пояснице:

  • переохлаждение или перегрев
  • интенсивные физические нагрузки
  • резкие повороты или наклоны
  • ношение тяжелых предметов
  • неправильная осанка и сутулость
  • мышечные спазмы и напряжение
  • заболевание опорно-двигательного аппарата
  • травмы позвоночника или нижних конечностей
  • патологии мочевыделительной системы
  • гинекологические заболевания
  • болезни соединительной ткани
  • врожденные патологии
  • инфекции и воспаления в организме

Какие упражнения облегчат боль

Упражнение 1

Для такого упражнения лягте ровно, чтобы лопатки касались пола. При этом ноги сверните на бок. Колено верхней ноги дотяните до живота.

Сделайте по 4 повтора на каждую сторону.

Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)

Упражнение 2

Тренер рассказала, что нужно округлить грудную клетку и сделать выдох. На прогибе сделать вдох.

Следует выполнить 10 таких повторений.

Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)

Упражнение 3

Это упражнение похоже на предыдущее, но нужно добавить лишь незначительные будто приседания ягодицами на ноги.

А дальше выполнять изгиб как в предыдущем упражнении.

Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)

Упражнение 4

Нужно руками словно дотянуться вдаль. Таким образом, растягивать позвоночник спины.

Необходимо выполнить 4 повтора на каждую торону.

Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)

Упражнение для устранения боли в пояснице (фото: кадр с видео)

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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