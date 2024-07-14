Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)
Боль в спине и пояснице может иметь разную локализацию и интенсивность. В зависимости от причины боль в пояснице может усиливаться при различных тяжелых физических нагрузках. Есть упражнения, которые помогают облегчить боль.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Возможные причины боли в пояснице
Дискомфорт, покалывание и боль в нижней части спины могут быть вызваны травмами, воспалениями, системными и хроническими патологиями.
В общем, выделяют следующие возможные причины боли в пояснице:
- переохлаждение или перегрев
- интенсивные физические нагрузки
- резкие повороты или наклоны
- ношение тяжелых предметов
- неправильная осанка и сутулость
- мышечные спазмы и напряжение
- заболевание опорно-двигательного аппарата
- травмы позвоночника или нижних конечностей
- патологии мочевыделительной системы
- гинекологические заболевания
- болезни соединительной ткани
- врожденные патологии
- инфекции и воспаления в организме
Какие упражнения облегчат боль
Упражнение 1
Для такого упражнения лягте ровно, чтобы лопатки касались пола. При этом ноги сверните на бок. Колено верхней ноги дотяните до живота.
Сделайте по 4 повтора на каждую сторону.
Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)
Упражнение 2
Тренер рассказала, что нужно округлить грудную клетку и сделать выдох. На прогибе сделать вдох.
Следует выполнить 10 таких повторений.
Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)
Упражнение 3
Это упражнение похоже на предыдущее, но нужно добавить лишь незначительные будто приседания ягодицами на ноги.
А дальше выполнять изгиб как в предыдущем упражнении.
Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)
Упражнение 4
Нужно руками словно дотянуться вдаль. Таким образом, растягивать позвоночник спины.
Необходимо выполнить 4 повтора на каждую торону.
Упражнение для устранения боли в пояснице (фото: кадр с видео)
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