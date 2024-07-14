Тренер назвала 4 эффективных упражнения, которые помогут избавиться от боли в пояснице (видео)

Боль в спине и пояснице может иметь разную локализацию и интенсивность. В зависимости от причины боль в пояснице может усиливаться при различных тяжелых физических нагрузках. Есть упражнения, которые помогают облегчить боль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Возможные причины боли в пояснице

Дискомфорт, покалывание и боль в нижней части спины могут быть вызваны травмами, воспалениями, системными и хроническими патологиями.

В общем, выделяют следующие возможные причины боли в пояснице:

переохлаждение или перегрев

интенсивные физические нагрузки

резкие повороты или наклоны

ношение тяжелых предметов

неправильная осанка и сутулость

мышечные спазмы и напряжение

заболевание опорно-двигательного аппарата

травмы позвоночника или нижних конечностей

патологии мочевыделительной системы

гинекологические заболевания

болезни соединительной ткани

врожденные патологии

инфекции и воспаления в организме

Какие упражнения облегчат боль

Упражнение 1

Для такого упражнения лягте ровно, чтобы лопатки касались пола. При этом ноги сверните на бок. Колено верхней ноги дотяните до живота.

Сделайте по 4 повтора на каждую сторону.

Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)

Упражнение 2

Тренер рассказала, что нужно округлить грудную клетку и сделать выдох. На прогибе сделать вдох.

Следует выполнить 10 таких повторений.

Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)

Упражнение 3

Это упражнение похоже на предыдущее, но нужно добавить лишь незначительные будто приседания ягодицами на ноги.

А дальше выполнять изгиб как в предыдущем упражнении.

Упражнение для устранения болей в пояснице (фото: кадр с видео)

Упражнение 4

Нужно руками словно дотянуться вдаль. Таким образом, растягивать позвоночник спины.

Необходимо выполнить 4 повтора на каждую торону.

Упражнение для устранения боли в пояснице (фото: кадр с видео)