Тренер назвала 4 ефективні вправи, які допоможуть позбутися болю в попереку (відео)
Біль у спині та попереку може мати різну локалізацію та інтенсивність. Залежно від причини, біль у попереку може посилюватися під час різних тяжких фізичних навантажень. Існують вправи, які допоможуть полегшити біль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Можливі причини болю у попереку
Дискомфорт, поколювання та біль у нижній частині спини можуть бути спричинені травмами, запаленнями, а також системними та хронічними патологіями.
Загалом, виділяють такі можливі причини болю в попереку:
- переохолодження чи перегрів
- інтенсивні фізичні навантаження
- різкі повороти чи нахили
- носіння важких предметів
- неправильна постава та сутулість
- м'язові спазми та напруга
- захворювання опорно-рухового апарату
- травми хребта або нижніх кінцівок
- патології сечовидільної системи
- гінекологічні захворювання
- хвороби сполучної тканини
- вроджені патології
- інфекції та запалення в організмі
Які вправи полегшать біль
Вправа 1
Для такої вправи ляжте рівно, щоб лопатки торкались підлоги. При цьому ноги поверніть на бік. Коліно верхньої ноги дотягніть до живота.
Зробіть по 4 повтори на кожну сторону.
Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)
Вправа 2
Тренер розповіла, що потрібно округлити грудну клітку та зробити видих. На прогині зробити вдих.
Потрібно виконати 10 таких повторень.
Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)
Вправа 3
Ця вправа схожа до попередньої, але потрібно додати лише незначні ніби присідання сідницями на ноги.
А далі виконувати згинання як в попередній вправі.
Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)
Вправа 4
Потрібно руками немов дотягнутись в далечінь. Таким чином розтягувати хребет спини.
Необхідно виконати 4 повтори на кожну торону.
Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)
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