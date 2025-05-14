Любимое блюдо Криштиану Роналду, которое легко приготовить дома: рецепт бакаляу-а-браш

Криштиану Роналду не только один из самых успешных футболистов в мире, но и ценитель традиционной португальской кухни. Одним из его любимых блюд является бакаляу-а-браш - нежное сочетание трески, картофеля и яиц, которое легко приготовить дома.

Если вы хотите попробовать то, что вдохновляет Роналду, то держите простой рецепт любимого блюда звезды от РБК-Украина (проект Styler).

Бакаляу-а-браш: рецепт любимого блюда Роналду

Это блюдо считается настоящим путешествием в солнечную Португалию. Блюдо покорило сердца многих своим неповторимым вкусом и простотой приготовления.

В переводе с португальского "бакаляу" означает "треска", а "а-браш" - это особый способ приготовления.

Ингредиенты для бакаляу-а-браш

Чтобы приготовить 4 порции блюда, понадобятся такие продукты:

лук - 2 шт.

картофель - 200 г

- 200 г зубки чеснока - 4 шт.

- 4 шт. яйца куриные - 5 шт.

- 5 шт. маслины без косточки - 50 г

- 50 г петрушка, пучок - 20 г

- 20 г филе трески - 500 г

растительное масло - 300 мл

- 300 мл оливковое масло - 50 мл

Как готовить бакаляу-а-браш

Почистите картофель, нарежьте его максимально тонкой соломкой, промойте водой и процедите. Далее опустите картофель в кипящее масло (170°C) и подержите там до 30 секунд или до образования золотисто-коричневой корочки.

После этого почистите и нарежьте тоненькими ломтиками лук и чеснок. Треску также нарежьте небольшими кусками. В кастрюлю с водой добавьте специи, положите туда рыбу и оставьте на 10 минут.

В кастрюлю влейте оливковое масло, положите нарезанный лук, лавровый лист и тушите на среднем огне 2-3 минуты. Когда лук станет мягким, то добавьте чеснок и перемешайте.

Разбейте в миску яйца и взбейте венчиком. Когда чеснок в кастрюле станет немного коричневым, добавьте взбитые яйца и постоянно перемешивайте.

Добавьте рыбу и перемешивайте дальше, пока яичная смесь не начнет застывать. В конце добавьте картофель в кастрюлю с рыбой и посыпьте петрушкой.

Это блюдо, которое в Португалии подают в лучших ресторанах, но его аромат легко создать в собственной кухне. Кто знает, возможно, именно бакаляу-а-браш придает Роналду ту самую энергию, которая помогает ему забивать голы даже после 40-ка.

Бакаляу-а-браш (фото: кадр из видео)