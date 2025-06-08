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Этот салат с черешней - настоящий фуд-тренд лета: рецепт, покоряющий с первой ложки

Воскресенье 08 июня 2025 07:45
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Этот салат с черешней - настоящий фуд-тренд лета: рецепт, покоряющий с первой ложки Простой рецепт салата с черешней и сыром (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В летнем сезоне набирает популярность новый кулинарный тренд - салат с черешней и сыром. Блюдо отмечают за его оригинальный вкус и пользу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cooking.

Салат с черешней и сыром: простой рецепт

Основные ингредиенты:

  • руккола - 200 г
  • - 100 г
  • - 100 г
  • миндаль или фисташки - 50 г
  • масло - 10 мл
  • бальзамический уксус - 1 ч.л

Легкий способ приготовления

Рукколу и черешню помойте и обсушите на полотенце. Из черешни уберите косточки, а мякоть разрежьте пополам.

Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде.

Соедините вместе уксус, соль, перец и оливковое масло.

Поместите рукколу в миску и сбрызните лимонным соком и маслом. Все перемешайте. Добавьте черешню, козий сыр и полейте соусом, 2 ч. л. будет достаточно. Перемешайте и посыпьте орехами перед подачей на стол.

Этот салат с черешней - настоящий фуд-тренд лета: рецепт, покоряющий с первой ложкиСалат с черешней и (фото: cook.me)

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