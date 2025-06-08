Этот салат с черешней - настоящий фуд-тренд лета: рецепт, покоряющий с первой ложки

В летнем сезоне набирает популярность новый кулинарный тренд - салат с черешней и сыром. Блюдо отмечают за его оригинальный вкус и пользу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cooking.

Салат с черешней и сыром: простой рецепт Основные ингредиенты: руккола - 200 г

черешня - 100 г

- 100 г козий сыр - 100 г

- 100 г миндаль или фисташки - 50 г

лимон, сок

масло оливковое Extra Virgin - 10 мл

- 10 мл бальзамический уксус - 1 ч.л Легкий способ приготовления Рукколу и черешню помойте и обсушите на полотенце. Из черешни уберите косточки, а мякоть разрежьте пополам. Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде. Соедините вместе уксус, соль, перец и оливковое масло. Поместите рукколу в миску и сбрызните лимонным соком и маслом. Все перемешайте. Добавьте черешню, козий сыр и полейте соусом, 2 ч. л. будет достаточно. Перемешайте и посыпьте орехами перед подачей на стол. Салат с черешней и сыром (фото: cook.me)