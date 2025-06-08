Этот салат с черешней - настоящий фуд-тренд лета: рецепт, покоряющий с первой ложки
В летнем сезоне набирает популярность новый кулинарный тренд - салат с черешней и сыром. Блюдо отмечают за его оригинальный вкус и пользу для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cooking.
Салат с черешней и сыром: простой рецепт
Основные ингредиенты:
- руккола - 200 г
- - 100 г
- - 100 г
- миндаль или фисташки - 50 г
- масло - 10 мл
- бальзамический уксус - 1 ч.л
Легкий способ приготовления
Рукколу и черешню помойте и обсушите на полотенце. Из черешни уберите косточки, а мякоть разрежьте пополам.
Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде.
Соедините вместе уксус, соль, перец и оливковое масло.
Поместите рукколу в миску и сбрызните лимонным соком и маслом. Все перемешайте. Добавьте черешню, козий сыр и полейте соусом, 2 ч. л. будет достаточно. Перемешайте и посыпьте орехами перед подачей на стол.
Салат с черешней и (фото: cook.me)
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