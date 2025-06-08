Цей салат із черешнею - справжній фуд-тренд літа: рецепт, який підкорює з першої ложки

Помістити руколу в миску і збризніть лимонним соком і олією. Все перемішайте. Додайте черешню, козячий сир і полийте соусом, 2 ч. л. буде достатньо. Перемішайте й посипте горіхами перед подачею на стіл.

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