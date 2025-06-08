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Цей салат із черешнею - справжній фуд-тренд літа: рецепт, який підкорює з першої ложки

Неділя 08 червня 2025 07:45
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Цей салат із черешнею - справжній фуд-тренд літа: рецепт, який підкорює з першої ложки Простий рецепт салату з черешнею і сиром (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

У літньому сезоні набирає популярності новий кулінарний тренд - салат із черешнею та сиром. Страву відзначають за її оригінальний смак і користь для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cooking.

Салат з черешньою та сиро: простий рецепт

Основні інгредієнти:

  • рукола - 200 г
  • ч - 100 г
  • к - 100 г
  • мигдаль або фісташки - 50 г
  • л
  • о - 10 мл
  • бальзамічний оцет - 1 ч.л

Легкий спосіб приготування

Руколу та черешню помийте та обсушіть на рушнику. З черешні приберіть кісточки, а м’якоть розріжте навпіл.

Горіхи подрібніть та підсушіть на сухій сковороді.

З'єднайте разом оцет, сіль, перець та оливкову олію.

Помістити руколу в миску і збризніть лимонним соком і олією. Все перемішайте. Додайте черешню, козячий сир і полийте соусом, 2 ч. л. буде достатньо. Перемішайте й посипте горіхами перед подачею на стіл.

Цей салат із черешнею - справжній фуд-тренд літа: рецепт, який підкорює з першої ложкиСалат з черешнею та сиром (фото: cook.me)

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