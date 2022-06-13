8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим
Дівчата, не варто все літо ходити в джинсових шортах, майках та у в'єтнамках, а інколи в сарафанах. Так, це зручно, комфортно і не треба мізкувати, що вдягнути.
Але якщо ви хочете робити образи такими, щоб їх хотілось розглядати і захоплюватися, прислухатеся до порад стиліста Інни Гриненко. Вона розповіла в Instagram, як зробити літній лук цікавим та яскравим.
Як зробити літній образ стильним та цікавим:
1. Додавайте кольори, принти.
2. Робіть нашарування - якщо з піджаком жарко, замініть на сорочку.
3. Поєднуйте протилежні стилі (наприклад: спортивні шорти+класичні туфлі).
4. Якщо віддаєте перевагу базовим речам, то нехай вони будуть цікавого крою, з вирізами, пишними рукавами, голою спиною або плечима.
5. Поєднуйте різні текстури (наприклад: глянцеві та матові, легкі та масивні).
6. Комбінуйте фактурні вироби (ті, які з рельєфом) з нефактурними (гладкі).
7. Робіть перепади об’ємів (приталений верх, оверсайз низ і навпаки).
8. А якщо ви не любите складні поєднання, додавайте в образ аксесуари: цікаве взуття, незвичної форми сумки, акцентні прикраси, головні убори та навіть просто окуляри додадуть образу шарму.
Дивіться фото та надихайтесь:
Приклади стильного та цікавого літнього луку (instagram.com/stylist.inna)
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