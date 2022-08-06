Трирічний Лео з Ірпеня та його батько переспівали українську версію хіта "Воїни світла" (відео)

Трирічний Лео з Ірпеня, який став зіркою інтернету після виконання Гімну Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина", тепер заспівав разом із своїм татом.

Зокрема, вони переспівали українську версію хіта гурту "Ляпис Трубецкой" - "Воїни світла".

На відео видно, як Олександр грає на гітарі та співає разом з хлопчиком. Наприкінці Лео також бере до рук укулеле та підігрує татові.

Користувачі у мережі в захваті від співу Лео та пишуть, що хлопчик дуже талановитий.

Як же це мило і гарно. Ви правильно виховуєте дітей;

Це майбутнє України;

Чудове виконання. Ваша родина приклад чудового виховання діток;

Маленьке чудо, як він вчить такі пісні, просто молодець;

Мій маленький герой, обожнюю його;

Це можна слухати вічно.

Додамо, що зовсім нещодавно гурт "Ляпис Трубецкой" оприлюднив українську версію свого хіта "Воины света". Як відомо, саме ця пісня стала неофіційним гімном Революції Гідності 2014 року.

Переклад тексту пісні зробив український письменник Сергій Жадан.