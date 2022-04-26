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Вакарчук заспівав разом з трирічним Лео з Ірпеня на концерті в метро: зворушливе відео

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Вівторок 26 квітня 2022 20:41
Вакарчук заспівав разом з трирічним Лео з Ірпеня на концерті в метро: зворушливе відео Вакарчук заспівав на благодійному концерті з Лео з Ірпеня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Святослав Вакарчук провів благодійний концерт у метрополітені Києва і зібрав велику суму для дітей, які постраждали від військової агресії Росії. Найзворушливішим моментом на концерті стала спільна пісня Вакарчука і трирічного Лео з Ірпеня.

Яку суму вдалося зібрати під час концерту і що відомо про трирічного хлопчика, з яким заспівав Вакарчук – читайте нижче.

Леон з Ірпеня

Відео з маленьким білявим хлопчиськом, який затягує "Ой, у лузі червона калина" бачили практично всі. Батьки хлопчика кажуть, що пісню Лео вивчив дуже швидко і наспівував її практично скрізь. Рідним хлопчика залишалося тільки включати камеру, щоб зберегти ці відео в сімейному архіві.

Як розповіли журналісти ТСН, Лео всього 3,5 рочки. І він на власні очі побачив, що таке війна. При чому двічі. 24 лютого сім'я прокинулася в Ірпені від вибухів.

Місто нещадно обстрілювали, і сім'я Бушів прийняла рішення евакуюватися до Василькова. Але гаряче стало і там.

"Пролітали винищувачі дуже низько. Ми побачили з вікна, як щось горить. Напевно, шматок який палаючий пролетів. Невідомо, що це було. Ми побули на дачі 2 дні. До нас приїхали друзі, на авто. І завдяки цьому ми змогли поїхати подалі кудись, просто подалі", - розповіли рідні Лео.

І вони поїхали на захід країни, оскільки хотіли вберегти найважливіше – своїх дітей. Вже там вони побачили фото з Ірпеня - на ньому були розбиті вікна в їхньому будинку.

Зараз сім'я зупинилася в Хмельницькій області, і місцеві жителі взяли сім'ю з маленьким Лео під свою опіку. До Лео в гості навіть приїхали місцеві поліцейські - привезли солодощі та подякували за пісні, які піднімають бойовий дух.

Як Лео виступив на концерті з Вакарчуком

Леон співає не тільки "Ой, у лузі червона калина", а й інші важливі українські пісні. Одна з них – "Не твоя війна" групи Океан Ельзи.

Під час благодійного концерту на станції метро "Золоті ворота" в Києві, малюк Лео приєднався до виступу Дистанційно.

Спочатку запустили відео, де Лео у вишитій сорочці співає перший куплет пісні, а потім Святослав Вакарчук підхопив слова Лео і почав співати. І під час пісні на екрані показували фотографії дітей, які постраждали від російської агресії проти України.

Скільки вдалося зібрати під час концерту

Як розповів Святослав Вакарчук в ефірі єдиного телемарафону, під час благодійного концерту вдалося зібрати понад 8 млн гривень.

"Ми зібрали ці гроші. Тут навіть не стільки важлива сума, хоча сума дуже суттєва. Я сподіваюся, що це дуже допоможе. Важливо - скільки людей приєдналося. Тобто, були люди, які давали навіть по п'ять гривень. Я був задоволений як художник, я був зворушений як людина, і для мене була гордість як для громадянина", - розповів Вакарчук.

Всі кошти були зібрані на рахунок благодійного фонду "Твоя опора" і будуть спрямовані для допомоги дітям, які постраждали від війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що легендарний британський гурт Pink Floyd записав пісню про Україну з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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Святослав Вакарчук Океан Ельзи
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