Трирічний Лео з Ірпеня переспівав ще один хіт: миле відео

Трирічний Лео з Ірпеня, який став зіркою інтернету після виконання Гімну Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина", а потім разом зі Святославом Вакарчуком заспівав хіт "Не твоя війна" на благодійному концерті в київському метрополітені, порадував ще однією популярною баладою з репертуару "Океан Ельзи".

Вуличний "концерт" синочка зняв на відео тато юної знаменитості, і кадри опублікував в Instagram.

На ролику видно, як Лео весело колесить на своєму транспорті тротуаром повз будинків і дзвінко наспівує рядки з пісні. Хлопчик так захопився музичною подорожжю, що батько юної зірки Олександр навіть не встигав за ним, і Лео перед поворотом зупинився і дочекався батька.

Пісня "Човен" дуже сподобалася малечі, і його тато зізнається, що з патріотичної балади починається майже кожна їх поїздка.

Відео: 3-річний Лео з Ірпеня переспівав хіт "Океан Ельзи" "Човен"

Нова пісня хлопчика захопила користувачів мережі, і в коментарях Лео обсипають теплими компліментами.

Лео - неймовірний

Не хлопчик, а диво! Постійно спостерігаю, не можу намилуватися

Просто мій настрій! Маленьке янголятко

Найніжніший і найспівучий соловейко!

Маленький маестро в нелегкий час зараз і майбутній трофей в майбутній мирній Україні! Я в захваті від вродженого таланту Лео

Текст пісні "Човен"

Човен,

Мій маленький човен

Хвилями гойдає

Пам'ять день і ніч...

Човен

Спогадами повен,

З нього добре видно

Землю навсібіч...

Там зліва і справа

Цвітуть сади...

Там зліва і справа

Чужі сліди...

Війнами втомлена

Та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя!

Голодом морена,

Але не покорена!

Най звучить над Дніпром

Твоя пісня солов'я!

Човен,

Мій маленький човен

Хвиль не помічає,

День і ніч пливе...

Знаю, хвилю він здолає,

Мілину обійде

І шторм переживе!

Бо зліва і справа

Цвітуть сади...

Бо зліва і справа

Чужі сліди...

Пропонуємо вам згадати, як звучить пісня в оригіналі - у виконанні "Океан Ельзи"

А також - ще раз насолодитися виконанням Лео старовинної пісні "Ой, У лузі червона калина", яку в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну заспівав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до тероборони, біля Михайлівського собору в Києві.

Відео: маленький Лео співає "Ой, у лузі червона калина" в Хмельницькій області, куди сім'я виїхала з Ірпеня через російських окупантів