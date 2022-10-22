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У вас есть 2 яблока? Рецепт очень простого пирога на сковороде

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Суббота 22 октября 2022 08:13
У вас есть 2 яблока? Рецепт очень простого пирога на сковороде Скриншот: Рецепт простейшего пирога на сковороде
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас есть два яблока, вам следует приготовить простой яблочный пирог, для которого даже не понадобится духовка.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты

  • Яблоко – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.
  • Сливочное масло – 10 г

Для теста:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 120 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Сметана или йогурт – 180 г
  • Сахар – 40 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – щепотка

Пошаговое приготовление

Нарежьте яблоки на ломтики. Положите кусочек сливочного масла на сковороду. Выложите яблоки. Посыпьте сахаром и корицей. Перемешайте. Жарьте яблоки на маленьком огне 5 минут.

Для теста смешайте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.

Залейте тестом яблоки. Накройте крышкой и выпекайте 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, протрите его бумажным полотенцем.

Когда тесто пропеклось, накройте пергаментом и переверните с помощью тарелки.

Выпекайте тесто еще 5 минут с другой стороны.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить турецкий пирог без муки.

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