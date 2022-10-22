У вас есть 2 яблока? Рецепт очень простого пирога на сковороде
Если у вас есть два яблока, вам следует приготовить простой яблочный пирог, для которого даже не понадобится духовка.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Ингредиенты
- Яблоко – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.
- Корица – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ст.
- Сливочное масло – 10 г
Для теста:
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Сметана или йогурт – 180 г
- Сахар – 40 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
Пошаговое приготовление
Нарежьте яблоки на ломтики. Положите кусочек сливочного масла на сковороду. Выложите яблоки. Посыпьте сахаром и корицей. Перемешайте. Жарьте яблоки на маленьком огне 5 минут.
Для теста смешайте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.
Залейте тестом яблоки. Накройте крышкой и выпекайте 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, протрите его бумажным полотенцем.
Когда тесто пропеклось, накройте пергаментом и переверните с помощью тарелки.
Выпекайте тесто еще 5 минут с другой стороны.
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