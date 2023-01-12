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"Надо быть патриотом": предательница Регина Тодоренко впервые заговорила о войне в Украине

Регина Тодоренко (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

С 24 февраля одесситка Регина Тодоренко не проронила ни слова о войне. Несмотря на это, она продолжила свою деятельность в России, когда Украину забрасывала снарядами. Вдруг Тодоренко решила прервать молчание и наконец высказать свое мнение.

Ею она поделилась в своем канале в Telegram.

Что думает Тодоренко о войне в Украине

Как собственное мнение о полномасштабном вторжении России, Регина привела цитату советского и русского историка Дмитрия Лихачева. В ней говорится о разнице между национализмом и патриотизмом, что снова отзывается старым нарративом о "братских народах".

"Нужно быть патриотом, а не националистом. Нет нужды ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет нужды ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое отличие. В первом - любовь к своей стране, во втором - ненависть ко всем остальным", - написала она.

Позиция Регины по отношению к Украине

В день вторжения России в Украину 24 февраля Регина устроила в своем Instagram "разбор гардероба". 1 марта у нее в соцсетях появился пост о "детях в подвалах", "попавших под расстрел" близких подругах и т.д.

Позже она сказала, что у нее с мужем "разные взгляды", поэтому они решили не высказываться, чтобы не портить отношения. Напомним, что Регина Тодоренко замужем за россиянином Владом Топаловым.

Высказывания в канале – это не единственное, что писала Регина. В начале апреля ведущая прервала молчание из-за войны в Украине после смерти экс-возлюбленного в Буче. Он стал жертвой пыток россиян.

Тогда Тодоренко опубликовала свечу и написала несколько поэтичных строк.

Скриншот

Раньше мы показывали, как артистка развлекает россиян, пока в Украине гибнут люди.

А прежде Украина ввела санкции против Регины Тодоренко.

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Регина Тодоренко