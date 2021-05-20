Українці почали рідше купувати квартири, але переключилися на інший вид житла: ще один тренд

В Києві стало складніше купити житло , при цьому попит на заміські приватні будинки останнім часом зростає. Принаймні, про це свідчать дані пошукових запитів українців.

Про те, як змінюються споживчі настрої українців щодо житла, розповів у коментарі Styler директор з розвитку бізнесу одного з консалтингових агентств Ганна Артеменко.

"У Києві та Київській області з початку 2020 року інтерес до житлової нерухомості значно коливався. Під час першої хвилі карантинних обмежень минулого року, в березні-квітні 2020 року, жителі столиці стали менше цікавитися житловою нерухомістю. Просідання склало понад 20% від рівня попиту на початок 2020 року, коли обсяг попиту становив 1 092,7 тис.запитів", - розповіла вона.

Проте вже до кінця минулого року інтерес до нерухомості в Києві практично відновився, недотягнувши до докарантинних показників всього 10%. У цифрах це було 981,3 тис.запитів. Аналогічний тренд спостерігався і на ринку житлової нерухомості Одеси. Експерт припускає, що динаміка буде повторюватися з кожною наступною хвилею карантину

"З одного боку, таку ситуацію не можна назвати критичною, з іншого, вона не дає інтересу до житлової нерухомості в цілому рости. Однак є вид житла, який сильно вибивається із загальної картини - це будинки. У періоди карантинних обмежень попит на придбання будинків у киян буквально злетів. У травні минулого року - на 84 %, а в цілому за підсумками минулого.року - на 16%.

На тлі того, що попит на покупку квартир впав на 15,6%, вперше за кілька років будинки стали видом нерухомості №1 за попитом на покупку. У цифрах це в середньому понад 152 тис.запитів на місяць. Це склало 47,3% від усього обсягу попиту на покупку житлової нерухомості в Києві та області", - зазначила Артеменко.

Ситуація з орендою будинків була ще більш вражаючаою. У квітні 2020 року інтерес до оренди будинків підскочив на 296%, потім трохи спав і до кінця минулого року зупинився на вражаючій позначці зростання в 72% (майже 43 тис.запитів). Водночас ситуація з орендою квартир демонструвала діаметрально протилежну динаміку. У цій категорії попит у квітні впав на 22%, потім пішов вгору і за підсумками року виріс у порівнянні з січнем 2020 на 10%.

Цікаво, що найпривабливішим передмістям як для покупки, так і для оренди житла були Бровари.

"Таким чином, ми бачимо ще один тренд, який зародився в період карантинних обмежень - попит на покупку і оренду будинків", - резюмувала експерт.