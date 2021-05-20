Українці почали рідше купувати квартири, але переключилися на інший вид житла: ще один тренд
В Києві стало складніше купити житло, при цьому попит на заміські приватні будинки останнім часом зростає. Принаймні, про це свідчать дані пошукових запитів українців.
Про те, як змінюються споживчі настрої українців щодо житла, розповів у коментарі Styler директор з розвитку бізнесу одного з консалтингових агентств Ганна Артеменко.
"У Києві та Київській області з початку 2020 року інтерес до житлової нерухомості значно коливався. Під час першої хвилі карантинних обмежень минулого року, в березні-квітні 2020 року, жителі столиці стали менше цікавитися житловою нерухомістю. Просідання склало понад 20% від рівня попиту на початок 2020 року, коли обсяг попиту становив 1 092,7 тис.запитів", - розповіла вона.
Проте вже до кінця минулого року інтерес до нерухомості в Києві практично відновився, недотягнувши до докарантинних показників всього 10%. У цифрах це було 981,3 тис.запитів. Аналогічний тренд спостерігався і на ринку житлової нерухомості Одеси. Експерт припускає, що динаміка буде повторюватися з кожною наступною хвилею карантину
"З одного боку, таку ситуацію не можна назвати критичною, з іншого, вона не дає інтересу до житлової нерухомості в цілому рости. Однак є вид житла, який сильно вибивається із загальної картини - це будинки. У періоди карантинних обмежень попит на придбання будинків у киян буквально злетів. У травні минулого року - на 84 %, а в цілому за підсумками минулого.року - на 16%.
На тлі того, що попит на покупку квартир впав на 15,6%, вперше за кілька років будинки стали видом нерухомості №1 за попитом на покупку. У цифрах це в середньому понад 152 тис.запитів на місяць. Це склало 47,3% від усього обсягу попиту на покупку житлової нерухомості в Києві та області", - зазначила Артеменко.
Ситуація з орендою будинків була ще більш вражаючаою. У квітні 2020 року інтерес до оренди будинків підскочив на 296%, потім трохи спав і до кінця минулого року зупинився на вражаючій позначці зростання в 72% (майже 43 тис.запитів). Водночас ситуація з орендою квартир демонструвала діаметрально протилежну динаміку. У цій категорії попит у квітні впав на 22%, потім пішов вгору і за підсумками року виріс у порівнянні з січнем 2020 на 10%.
Цікаво, що найпривабливішим передмістям як для покупки, так і для оренди житла були Бровари.
"Таким чином, ми бачимо ще один тренд, який зародився в період карантинних обмежень - попит на покупку і оренду будинків", - резюмувала експерт.
Як ми раніше повідомляли, у Києві стало складніше купити житло.