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Типовий радянський злодій: у Києві чоловік привласнив "нічийний" самокат (відео)

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 18:40
Типовий радянський злодій: у Києві чоловік привласнив "нічийний" самокат (відео) Фото: у Києві чоловік забрав додому електросамокат (blog.bolt.eu)
Автор: Styler

У Києві чоловік вирішив забрати собі електросамокат Bolt, бо подумав, що хтось просто викинув його. Однак транспорт знайшли за допомогою вбудованого GPS-трекера.

Відео знахідки та допиту викрадача оприлюднили на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Що трапилося

У ніч з 17 на 18 травня екіпаж співробітників компанії "Bolt Scooters" виявив самокат на балконі одного з житлових будинків Києва.

Чоловік, на чиєму балконі й було знайдено транспортний засіб, розповів, що бачив, як сусідський хлопчик вдень катався на цьому самокаті та, ймовірно, забув його у парку.

Тому турботливий сусід вирішив забрати транспорт додому, аби його не вкрали.

Реакція мережі неоднозначна

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент:

  • Ось так виглядає хвороба під назвою "совок головного мозку"
  • Типовий радянський побутовий злодій
  • Роблять вони, а соромно тобі. Що ж за менталітет такий, красти все, що не прикручено
  • Той випадок, коли інтелект у самоката вище, ніж у крадія.

Однак деякі дописувачі стали на сторону чоловіка, стверджуючи, що він просто не знав про такий сервіс оренди самокатів.

Як би там не було, до місця знаходження викрадача самоката і самого транспортного засобу викликали наряд поліції. Тепер цьому чоловікові загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше львів'янин на самокаті влетів у натовп на повній швидкості.

Також нещодавно ми писали, як у чоловіка в аеропорті Одеси загорівся електросамокат.

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