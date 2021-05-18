Типовий радянський злодій: у Києві чоловік привласнив "нічийний" самокат (відео)
У Києві чоловік вирішив забрати собі електросамокат Bolt, бо подумав, що хтось просто викинув його. Однак транспорт знайшли за допомогою вбудованого GPS-трекера.
Відео знахідки та допиту викрадача оприлюднили на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Що трапилося
У ніч з 17 на 18 травня екіпаж співробітників компанії "Bolt Scooters" виявив самокат на балконі одного з житлових будинків Києва.
Чоловік, на чиєму балконі й було знайдено транспортний засіб, розповів, що бачив, як сусідський хлопчик вдень катався на цьому самокаті та, ймовірно, забув його у парку.
Тому турботливий сусід вирішив забрати транспорт додому, аби його не вкрали.
Реакція мережі неоднозначна
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент:
- Ось так виглядає хвороба під назвою "совок головного мозку"
- Типовий радянський побутовий злодій
- Роблять вони, а соромно тобі. Що ж за менталітет такий, красти все, що не прикручено
- Той випадок, коли інтелект у самоката вище, ніж у крадія.
Однак деякі дописувачі стали на сторону чоловіка, стверджуючи, що він просто не знав про такий сервіс оренди самокатів.
Як би там не було, до місця знаходження викрадача самоката і самого транспортного засобу викликали наряд поліції. Тепер цьому чоловікові загрожує позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше львів'янин на самокаті влетів у натовп на повній швидкості.
Також нещодавно ми писали, як у чоловіка в аеропорті Одеси загорівся електросамокат.