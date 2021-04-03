Транспорт в локдаун: як кияни намагаються отримати спецперепустки (відео)

У Києві для отримання спецперепусток на громадський транспорт після посилення карантину з 5 квітня, громадяни вистоюється у великі черги перед Департаментом КМДА, де приймають заявки. При цьому людям не повідомляють, коли видадуть пропуск, і чи зареєстрували звернення взагалі.

Про це йдеться в сюжеті " Право ТБ ".

До самої будівлі жителів столиці не пускають, і, за словами громадян, толком не пояснюють подальший хід процедури після прийняття документів.

Представники магазинів, аптек та інших організацій навіть не впевнені, чи отримають спецперепустки для співробітників до понеділка, коли почне діяти локдаун. І, відповідно, чи зможуть вони дістатися на роботу на метро, автобусах, тролейбусах і трамваях.

Влада столиці не може відповісти, як скоро зможуть видати перепустки, і просять власників підприємств самим забезпечити трансфер людей до місця роботи.

Сам порядок подачі заявок був оприлюднений увечері 1 квітня. Приймати документи будуть і у вихідні дні: 3 і 4 квітня з 8:00 до 18:00.

Журналісти показали на відео натовпи перед будівлею Департаменту, як відбувається прийом заявок, і що громадяни думають про ситуацію.

Відео: як у Києві люди намагаються отримати спецперепустки на громадський транспорт

Нагадаємо, що отримати спецпропуск для користування громадським транспортом можуть співробітники критично важливих підприємств і організацій: