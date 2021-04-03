Транспорт в локдаун: как киевляне пытаются получить спецпропуска (видео)
В Киеве для получения спецпропусков на общественный транспорт после ужесточения карантина с 5 апреля, граждане выстаиваются в большие очереди перед Департаментом КГГА, где принимают заявки. При этом людям не сообщают, когда выдадут пропуск, и зарегистрировали ли обращение вообще.
Об этом говорится в сюжете "Право ТВ".
В само здание жителей столицы не пускают, и, по словам граждан, толком не объясняют дальнейший ход процедуры после принятия документов.
Представители магазинов, аптек и других организаций даже не уверены, получат ли спецпропуска для сотрудников до понедельника, когда начнет действовать локдаун. И, соответственно, смогут ли они добраться на работу на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.
Власти столицы затрудняются ответить, как скоро смогут выдать пропуска, и просят собственников предприятий самим обеспечить трансфер людей до места работы.
Сам порядок подачи заявок был обнародован вечером 1 апреля. Принимать документы будут и в выходные дни: 3 и 4 апреля с 8:00 до 18:00.
Журналисты показали на видео толпы перед зданием Департамента, как происходит прием заявок, и что граждане думают о ситуации.
Видео: как в Киеве люди пытаются получить спецпропуска на общественный транспорт
Напомним, что получить спецпропуск для пользования общественным транспортом могут сотрудники критически важных предприятий и организаций:
- работники государственных структур;
- сотрудники сферы медицины;
- сотрудники сферы социального обеспечения;
- работники жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- сотрудники частных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города (продовольственные магазины и прочее).
Ранее мы писали, что в Киеве подорожает проезд в маршрутках уже 3 апреля, а с 5 апреля сократят количество рейсов, и на маршруты выведут не весь транспорт. Также появился список маршруток, где цену на билет поднимут до 10 гривен.