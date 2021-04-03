Транспорт в локдаун: как киевляне пытаются получить спецпропуска (видео)

В Киеве для получения спецпропусков на общественный транспорт после ужесточения карантина с 5 апреля, граждане выстаиваются в большие очереди перед Департаментом КГГА, где принимают заявки. При этом людям не сообщают, когда выдадут пропуск, и зарегистрировали ли обращение вообще.

Об этом говорится в сюжете " Право ТВ ".

В само здание жителей столицы не пускают, и, по словам граждан, толком не объясняют дальнейший ход процедуры после принятия документов.

Представители магазинов, аптек и других организаций даже не уверены, получат ли спецпропуска для сотрудников до понедельника, когда начнет действовать локдаун. И, соответственно, смогут ли они добраться на работу на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Власти столицы затрудняются ответить, как скоро смогут выдать пропуска, и просят собственников предприятий самим обеспечить трансфер людей до места работы.

Сам порядок подачи заявок был обнародован вечером 1 апреля. Принимать документы будут и в выходные дни: 3 и 4 апреля с 8:00 до 18:00.

Журналисты показали на видео толпы перед зданием Департамента, как происходит прием заявок, и что граждане думают о ситуации.

Видео: как в Киеве люди пытаются получить спецпропуска на общественный транспорт

Напомним, что получить спецпропуск для пользования общественным транспортом могут сотрудники критически важных предприятий и организаций: