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Мамина копія: з'явилися унікальні фото і відео з сином Зеленського

STYLERПерсони    14.11.2019 - 20:28
Мамина копія: з'явилися унікальні фото і відео з сином Зеленського
Олена і Володимир Зеленські (колаж: РБК-Україна)

Олена і Володимир Зеленський вкрай рідко показують обличчя сина Кирила

Володимир і Олена Зеленські виховують двох дітей - п'ятнадцятирічну Олександру та шестирічного Кирила. І якщо Саша досить публічна особистість, дівчинка брала участь у "Розсміши коміка" і знімалася з татом в ромкомі "8 нових побачень", то сина Кирила подружжя приховує від сторонніх очей. Тим не менш, в мережі можна знайти рідкісні та унікальні фото і відео з сином президента.

Кирило Зеленський з'явився на світ 21 січня 2013 року. Подружжя ніколи офіційно відкрито не показувало обличчя хлопчика. 1 червня 2019 року на сторінці Олени Зеленської з'явилися сімейні знімки, але на них Кирило з аквагримом на обличчі.

Мамина копія: з'явилися унікальні фото і відео з сином Зеленського

Сім'я Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А в липні Кирило разом з батьками побував на зйомках "Ліги сміху" в Одесі. Всюдисущим папараці вдалося зробити кілька не дуже чітких фото і відео президента разом з сином.

Мамина копія: з'явилися унікальні фото і відео з сином Зеленського

Президент Зеленський з сином Кирилом в Одесі (фото: instagram.com/zefamily)

Президент Зеленський з сином Кирилом в Одесі (фото: instagram.com/zecoffee)

Коли 1 вересня 2019 року хлопчик пішов у перший клас елітної Новопечерської школи, Олена і Володимир категорично заборонили знімати сина. Перша леді навіть закривала рукою камери, а президент попросив журналістів не знімати. Така ситуація спровокувала досить гучний скандал.

Мамина копія: з'явилися унікальні фото і відео з сином Зеленського

Кирило Зеленський 1 вересня (фото: instagram.com/zefamily)

Проте на просторах соцмереж можна час від часу знайти фото і відео з Кирилом Зеленським, на яких чітко видно риси обличчя хлопчика. Більшість користувачів вважають, що світловолосий хлопчик більше схожий на маму.

Мамина копія: з'явилися унікальні фото і відео з сином Зеленського

Кирило Зеленський (фото: instagram.com/zefamily)

Кирило Зеленський (відео: instagram.com/zefamily)

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