Трамп підставив Байдена в день інавгурації: що трапилося

Джо Байден і Дональд Трамп (колаж: РБК-Україна)

Дональд Трамп підставив новообраного президента США Джо Байдена у день інавгурації., За багаторічною традицією, експрезидент має відправити за новообраним урядовий літак, що доставить його і першу леді на церемонію.

За інформацією видання Daily Mail, Трамп змусив Байдена самостійно добиратися на свою інавгурацію.

Для цього 46-му президентові і першій леді Джилл Байден довелося скористатися чартерним авіарейсом.

Такої традиції в січні 2017 року дотримався Барак Обама. Він надав урядовий Boeing, який і доставив Дональда Трампа з Нью-Йорка до Вашингтона в день інавгурації.

А ось Байден прибув на церемонію на приватному Boeing 737, що вилетів зі штату Делавер і приземлився на базі ВВС США "Ендрюс", розташованій поруч з Вашингтоном. В цей час на злітній смузі стояв урядовий Boeing 757, який з 19 січня не виконав жодного польоту.

Цікаво, що Байден є шанувальником залізничних подорожей і хотів їхати у Вашингтон поїздом. Але через додаткові заходи безпеки напередодні інавгурації кількість рейсів була скорочена.

Порадившись з помічниками, Байден вибрав чартерний авіарейс. Перед вильотом з Делавера він виголосив у Вілмінгтоні емоційну промову, присвячену членам його сім'ї. Байден зі сльозами згадав свого сина Бо, який помер у 2015 році від раку.

Раніше ми писали, як проходила репетиція інавгурації, і чим вона буде відрізнятися від попередніх церемоній.