Байден не стримав сліз під час промови перед від'їздом на інавгурацію

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Обраний президент США Джо Байден заплакав, коли говорив прощальну промову в його рідному штаті Делавер, перед від'їздом на інавгурацію в Вашингтон. Дійство відбувалося у центрі Нацгвардії, названому на честь його померлого сина Байдена Бо.

Трансляція велася на його YouTube-каналі.

"Це трохи емоційно для мене. Ми пройшли всю мою кар'єру, пройшли через хороші та погані часи, і я хочу подякувати вам за все. Моїм товаришам зі штату Делавера від імені всієї родини Байденів, присутньої сьогодні, я хочу висловити, які ви важливі для мене і для кожного з нас", - сказав Байден.

Під час промови він не стримав сліз на словах про померлого сина Джо.

"Коли я помру, Делавер буде вписаний в моє серце, і в серця всіх нас, всіх Байденом", - сказав він.

Як відомо, після обрання президентом Байден залишився жити в Уілмінгтоні в штаті Делавер. Сенатором цього штату він був протягом більше ніж трьох десятиліть. Звідти він керував кампанією та комітетом по інавгурації, там же почав отримувати перші доповіді розвідки.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у США відбудеться інавгурація Джо Байдена. Де і коли дивитися, йдеться в матеріалі РБК-Україна.