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Інавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиції

Вашингтон, Вівторок 19 січня 2021 12:44
Інавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиції
Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Світлана Мащенко

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться вже 20 січня і буде сильно відрізнятися від попередніх церемоній. У мережі публікують фото з Вашингтона - дійство буде пишним, але з масою обмежень, властивих хіба що воєнному часу.

Так, у Facebook почали з'являтися перші фото з Вашингтона, зроблені під час завтрашньої репетиції інавгурації 46-го президента. Кадрами поділився журналіст Остап Яриш.

"На Національній алеї розмістили близько 200 тисяч прапорців, які символізують американців, що не зможуть потрапити на церемонію. Подивіться, як виглядає! Гостей події буде близько тисячі, вхід лише за обмеженими запрошеннями", - пише він.

Інавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиціїІнавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиції

Репетиція інавгурації Джо Байдена (фото: facebook.com/ostap.yarysh)

Експозиція з прапорцями присвячена американцям, життя яких забрав коронавірус. Територію також підсвітили променями світла, які символізують штати і території США.

Інавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиціїІнавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиції

Репетиція інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні

Всі країни будуть представлені тільки на рівні послів - також через пандемію. Від України на церемонії буде посол у США Володимир Єльченко. Шоу буде вести всесвітньо відомий актор Том Хенкс, а гімн для Байдена і його дружини заспіває Леді Гага.

Інавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиціїІнавгурація Джо Байдена буде унікальною: з'явилися яскраві фото з репетиції

Репетиція інавгурації Джо Байдена

Інавгурацію відвідають колишні президенти США з дружинами. Про плани присутнім на церемонії оголосили Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший. Також вирішив прийти на церемонію віце-президент США Майк Пенс, а 45-й президент Дональд Трамп відвідати захід відмовився.

Нагадаємо, що напередодні інавгурації Джо Байдена Дональду Трампу оголосили імпічмент.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення. А "рогатий демонстрант" в хутрі швидко став світовою зіркою.

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