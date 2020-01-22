Трамп і Грета Тунберг обмінялися "люб'язностями" в Давосі (відео)

Дональд Трамп і Грета Тунберг "посварилися" в Давосі (колаж РБК-Україна)

Дональд Трамп і Грета Тунберг на Форумі в Давосі розкритикували один одного через проблеми екології

Дональд Трамп назвав Грету Тунберг "дуже злою" та зізнався, що толком нічого про неї не знає. Президент США в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії також критично висловився про екоактивістів та закликав "відкидати вічних пророків", які попереджають про прийдешній апокаліпсис.

Слова американського лідера про 17-річну шведську активістку по клімату прозвучали в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Перед цим Трамп звинуватив Тунберг, у якої був діагностований синдром Аспергера, в "проблемах управління гнівом" після того, як вона була удостоєна премії "Людина року" від Time у грудні 2019-го.

Подібна характеристика викликала негативну реакцію з боку політичних діячів-демократів.

21 січня Тунберг виступила на Форумі в Давосі та заявила присутнім бізнесменам і політичним лідерам, що вони не роблять достатньо для боротьби зі зміною клімату, закликавши їх сприймати це як "справжню кризу".

Дональд Трамп і Грета Тунберг "посварилися" на Форумі в Давосі (Фото: скріншот)

Трамп на заході у своїх зауваженнях перед аудиторією, до якої також входила Тунберг, завуальовано "наїхав" на неї, назвавши екоактивістів "панікерами" і оголосивши, що Штати долучаються до Ініціативи "Один трильйон дерев"

"Ми прагнемо зберегти велич Божого творіння і природну красу нашого світу... Зараз - час не для песимізму, проте для оптимізму. Ми не дозволимо радикальним соціалістам зруйнувати нашу економіку", - запевнив він.

Грета знову піднялася на сцену Форуму і заявила, що саджати дерева - недостатньо для вирішення проблеми з кліматом.

"Ви кажете, що дітям не варто турбуватися, не будьте такими песимістами. А потім - нічого, мовчання", - сказала дівчина після виступу Трампа.

Дональд Трамп і Грета Тунберг в Давосі розкритикували один одного

Нагадаємо, що адміністрація американського президента привернула увагу екологів до своєї політики - Трамп був підданий критиці за те, що він відкликав США з Паризького угоди по клімату і скасував різні екологічні норми.