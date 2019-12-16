Грета Тунберг попалася на брехні: з'явилося скандальне фото

Грета Тунберг потрапила в скандал (фото: instagram.com/gretathunberg)

Грета Тунберг потрапила в скандал після поїздки в поїзді

Грета Тунберг опинилася в центрі скандалу після поїздки в поїзді по Німеччині. Так, у своєму Twitter шведська активістка заявила, що їй довелося подорожувати по цій країні на підлозі поїзда ICE 74.

На фото, опублікованому 16-річною Гретою, видно, що вона дійсно сидить на підлозі в коридорі поїзда. При цьому вона обкладено великими рюкзаками та сумками.

"Подорож на переповнених поїздах через Німеччину. І нарешті я їду додому!" - написала вона і додала, що місце отримала лише після того, як поїзд прибув в Геттінген.

Грета Тунберг (фото: twitter.com/GretaThunberg)

Але, як виявилося, Грета їхала у вагоні першого класу, квитки на який коштують набагато дорожче.

На цей факт звернули увагу самі представники компанії-перевізника - німецького залізничного концерну Deutsche Bahn. У своєму мікроблозі вони подякували Греті за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір саме їхнього швидкісного поїзда (який, до речі, споживає електроенергію виключно з відновлюваних джерел). Але разом з тим у компанії дорікнули школярці-активістці за те, що вона не подякувала провідникам поїзда, які були дуже уважні до неї.

"Було б ще краще, якби ви також повідомили, наскільки доброзичливо і компетентно за вами доглядала наша команда в першому класі", - сказано в повідомленні Deutsche Bahn.

Нагадаємо, що екологічна активістка Грета Тунберг прославилася на весь світ після недавнього емоційного виступу на кліматичному саміті ООН. Завдяки цьому виступу авторитетний журнал Time визнав Грету "людиною року".