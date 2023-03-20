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Традиционная украинская паска: как испечь по "бабушкиному" рецепту

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 08:01
Традиционная украинская паска: как испечь по "бабушкиному" рецепту Как испечь традиционную украинскую паску (фото иллюстративное: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Традиционная украинская паска готовится на дрожжевом тесте, с добавлением значительного количества сдобы. Выходит она не слишком сухая, не очень влажная и в меру сладкая.

Проверенным рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • мука - 1,5 кг
  • молоко - 500 мл
  • яйца - 10 шт.
  • сливочное масло - 200 г
  • дрожжи (прессованные) - 50 г
  • сахар - 300 г
  • ванильный сахар - 20 г
  • соль - 1/2 ч. л.
  • смесь сухофруктов (изюм, клюква, вишня) - 200 г
  • цедра одного лимона

Ориентировочно должно получиться 5 шт. диаметром 11 см и 2 шт. диаметром 14 см.

Пошаговое приготовление

Залейте сухофрукты крутым кипятком на 10 минут, затем просушите на полотенце.

Добавьте в миску теплое молоко, прессованные дрожжи, 3 ст. л. сахара от общего количества. Все тщательно перемешайте. Туда же добавьте 6 ст. л. муки от общего количества.

Накройте опару полотенцем и оставьте подняться минут на 15.

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

Добавьте опару в килограмм муки, туда же добавьте взбитые с сахаром яйца. Все хорошо вымешайте. Должна получиться жидкая масса. Накройте ее полотенцем и оставьте на 30 минут.

Перемешайте сухофрукты с изюмом.

К тесту добавьте едва теплое растопленное сливочное масло, цедру лимона, соль, изюм.

Замешивайте тесто, постепенно добавляя муку (400-500 г). Месить нужно долго, минут 10, но легонько.

Когда тесто начнет отходить от краев миски и не будет прилипать к рукам, обомните его и оставьте в миске под полотенцем. Дайте подойти в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме вдвое.

Перемните тесто и начните формировать паски. Выкладывайте в форму, заполняя на 1/3. Дайте тесту подойти под пленкой.

Духовку разогрейте предварительно до 160 градусов. Выпекайте около 1 часа. Охладите на решетке и украсьте по вашему вкусу.

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