Самое быстрое тесто для пиццы, которое вам захочется готовить снова и снова

Домашняя пицца на тонком тесте порадует всю вашу семью. А если ее готовить очень просто, вам захочется повторять это снова и снова.

Составляющие на две пиццы:

130 г муки

7 г сухих быстродействующих дрожжей

240 мл горячей воды 50-55 градусов

0,5 чайной ложки соли

+ 260 г муки

1 ст. л. оливкового масла

+ ингредиенты для любимой начинки

Пошаговое приготовление

Сразу поставьте духовку прогреваться на максимум (250 градусов или больше).

Смешайте 130 г муки с дрожжами в глубокой посуде. Залейте все горячей водой.

Добавьте соль и оставшуюся муку (260 г). Замесите лопаткой. Добавьте оливковое масло.

Выложите на поверхность и вымешивайте несколько минут, пока тесто не перестанет липнуть в руки. Положите тесто в миску и накройте полотенцем.

Приготовьте любимую начинку: например, возьмите томатный соус, базилик, нарежьте помидоры, оливки, лук, сыр, колбасу

Вернитесь к тесту. Разделите пополам и раскатайте или растяните первую половинку. Выложите ее на устланный пергаментом противень. Разложите сверху все ингредиенты.

Выпекайте в течение 5-10 минут в очень горячей духовке. Пока первая будет выпекаться, займитесь второй пиццей.