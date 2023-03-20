Традиційна українська паска: як спекти за "бабусиним" рецептом
Традиційна українська паска готується на дріжджовому тісті, з додаванням значної кількості здоби. Виходить вона не надто суха, не дуже волога і в міру солодка.
Перевіреним рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники:
- борошно - 1,5 кг
- молоко - 500 мл
- яйця - 10 шт.
- вершкове масло - 200 г
- дріжджі (пресовані) - 50 г
- цукор - 300 г
- ванільний цукор - 20 г
- сіль - 1/2 ч. л.
- суміш сухофруктів(родзинки, журавлина, вишня) - 200 г
- цедра одного лимона
Орієнтовно має вийти 5 шт. діаметром 11 см і 2 шт. діаметром 14 см.
Покрокове приготування
Залийте сухофрукти окропом на 10 хвилин, потім просушіть на рушнику.
Додайте в миску тепле молоко, пресовані дріжджі, 3 ст. л. цукру від загальної кількості. Все ретельно перемішайте. Туди ж додайте 6 ст. л. борошна від загальної кількості.
Накрийте опару рушником і залиште піднятися хвилин на 15.
Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до однорідності.
Додайте опару до кілограма борошна, туди ж додайте збиті з цукром яйця. Все гарно вимісіть. Має вийти рідкувата маса. Накрийте її рушником і залиште на 30 хвилин.
Перемішайте сухофрукти з родзинками.
До тіста додайте ледь тепле розтоплене вершкове масло, цедру лимона, сіль, родзинки.
Замішуйте тісто, поступово додаючи борошно (400-500 грамів). Місити треба довго, хвилин 10, але легенько.
Коли тісто почне відходити від країв миски і не липнутиме до рук, обімніть його і залиште в мисці під рушником. Дайте підійти в теплому місці, поки воно не збільшиться в обсязі удвічі.
Перемніть тісто і почніть формувати паски. Викладайте у форму, заповнюючи на 1/3. Дайте тісту підійти під плівкою.
Духовку розігрійте попередньо до 160 градусів. Випікайте близько 1 години. Охолодіть на решітці і прикрасьте на ваш смак.
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