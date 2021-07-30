Акція ЛГБТ під Офісом президента: знову сталися сутички
Фото: під Офісом президента знову сталися сутички через акцію ЛГБТ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Під будівлею Офісу президента вкотре сталася сутичка під час акції ЛГБТ. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.
Сутички сталися між противниками сьогоднішньої акції ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ
Фото: під Офісом президента знову сталися сутички через акцію ЛГБТ (Віталій Носач, РБК-Україна)
.Наразі відомо про затриманих. Але точна кількість поки невідома.
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