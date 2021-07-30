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Акція ЛГБТ під Офісом президента: знову сталися сутички

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 16:26
Акція ЛГБТ під Офісом президента: знову сталися сутички Фото: під Офісом президента знову сталися сутички через акцію ЛГБТ (Віталій Носач, РБК-Україна) 
Автор: Сергій Пишкін

Під будівлею Офісу президента вкотре сталася сутичка під час акції ЛГБТ. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Сутички сталися між противниками сьогоднішньої акції ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ

Фото: під Офісом президента знову сталися сутички через акцію ЛГБТ (Віталій Носач, РБК-Україна)

.Наразі відомо про затриманих. Але точна кількість поки невідома.

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Posted by hromadske.ua on Friday, July 30, 2021

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