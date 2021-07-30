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Під Офісом президента сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 15:13
Під Офісом президента сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ Фото: біля Офісу президента сталися сутички (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві під Офісом президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За попередньою інформацією, затримано кілька учасників конфлікту. На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

Відзначимо, акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти в форматі рейву. Її вже спробували зірвати, зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.

Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.

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