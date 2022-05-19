Торт без випічки за 10 хвилин: найпростіші інгредієнти і ніякого збивання
Торти без випічки - відмінний спосіб і час заощадити, і смачним побалувати і себе і свою сім'ю. Готуються вони швидко, а з'їдаються ще швидше.
Одним з рецептів поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Сметана жирністю 20% і вище - 500 г
- Банани стиглі - 500 г
- Пряники без начинки - 350 г (повинні бути свіжими)
- Цукор - 50 г (за смаком)
- Ванільний цукор - 10 г
Покрокове приготування
Змішайте сметану з цукром і ванільним цукром.
Банани наріжте кільцями шириною близько сантиметра. Якщо пряники великі, розріжте їх уздовж, щоб вони добре просочилися.
Візьміть будь-яку форму або миску. Вистеліть її харчовою плівкою, целофаном або пергаментом.
Щедро умочуйте кожен пряник в сметану і так викладіть перший шар. Потім - шар бананів. Зверху знову шар пряників і ще шар бананів. Покрийте сметаною, що залишилася.
Дайте торту просочитися 6-8 годин.
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