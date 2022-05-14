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Без розкатування коржів і варіння: готуємо ніжний Медовик всього за 30 хвилин

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Субота 14 травня 2022 08:32
Без розкатування коржів і варіння: готуємо ніжний Медовик всього за 30 хвилин Скріншот відео: Медовик за простим рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Торт Медовик - один з найулюбленіших десертів українців. Багато хто не ризикує готувати його вдома, так як це трудомісткий процес. Але є альтернативні рецепти, які дозволять уникнути мороки з розкатуванням і випіканням коржів. Та й заварювати тісто на водяній бані для такого торта не потрібно.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти для форми 30 на 40 см

Для коржів:

  • Яйце СВ (вищий сорт) - 2 шт. (якщо яйця дрібніші, то 3 яйця)
  • Цукор - 100 г
  • Мед - 100 г
  • Сіль - щіпка
  • Вершкове масло - 75 г
  • Борошно - 180 г
  • Розпушувач - 10 г

Для крему:

  • Сметана 20% - 400-600 г
  • Цукрова пудра - 50-100 г (регулюємо за смаком)
  • Ванільний цукор - 20 г (можна замінити на 1-2 ст. л. меду)

Покрокове приготування

Яйця збийте з цукром і дрібкою солі протягом 2-3 хвилин, додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури, мед, збийте до однорідності.

Борошно змішайте з розпушувачем і додайте до решти інгредієнтів, перемішайте до однорідності.

Вистеліть форму пергаментом, розрівняйте тісто по всій площі форми, випікайте 8-10 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

Перекладіть готовий корж на решітку, щоб він швидко охолов.

Для крему змішайте жирну сметану з ванільним цукром (або медом) і цукровою пудрою. Крем не потрібно збивати, досить перемішати до однорідності.

Обріжте краї коржа, їх можна підрум'янити в духовці. Корж розріжте на 4 рівні частини. Кожен корж змастіть сметанним кремом.

Боки і верх теж покрийте кремом, посипте крихтою з обрізків коржів. Якщо крихти мало, то можна також подрібнити печиво або солодкі сухарики.

Дайте торту настоятися 30-60 хвилин і можна подавати до столу.

Раніше ми писали, як спекти медовик за бабусиним рецептом.

Також повідомлялося, як приготувати м'який як пух цукровий пиріг.

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рецепт медовик
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