Без розкатування коржів і варіння: готуємо ніжний Медовик всього за 30 хвилин
Торт Медовик - один з найулюбленіших десертів українців. Багато хто не ризикує готувати його вдома, так як це трудомісткий процес. Але є альтернативні рецепти, які дозволять уникнути мороки з розкатуванням і випіканням коржів. Та й заварювати тісто на водяній бані для такого торта не потрібно.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти для форми 30 на 40 см
Для коржів:
- Яйце СВ (вищий сорт) - 2 шт. (якщо яйця дрібніші, то 3 яйця)
- Цукор - 100 г
- Мед - 100 г
- Сіль - щіпка
- Вершкове масло - 75 г
- Борошно - 180 г
- Розпушувач - 10 г
Для крему:
- Сметана 20% - 400-600 г
- Цукрова пудра - 50-100 г (регулюємо за смаком)
- Ванільний цукор - 20 г (можна замінити на 1-2 ст. л. меду)
Покрокове приготування
Яйця збийте з цукром і дрібкою солі протягом 2-3 хвилин, додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури, мед, збийте до однорідності.
Борошно змішайте з розпушувачем і додайте до решти інгредієнтів, перемішайте до однорідності.
Вистеліть форму пергаментом, розрівняйте тісто по всій площі форми, випікайте 8-10 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
Перекладіть готовий корж на решітку, щоб він швидко охолов.
Для крему змішайте жирну сметану з ванільним цукром (або медом) і цукровою пудрою. Крем не потрібно збивати, досить перемішати до однорідності.
Обріжте краї коржа, їх можна підрум'янити в духовці. Корж розріжте на 4 рівні частини. Кожен корж змастіть сметанним кремом.
Боки і верх теж покрийте кремом, посипте крихтою з обрізків коржів. Якщо крихти мало, то можна також подрібнити печиво або солодкі сухарики.
Дайте торту настоятися 30-60 хвилин і можна подавати до столу.
Раніше ми писали, як спекти медовик за бабусиним рецептом.
Також повідомлялося, як приготувати м'який як пух цукровий пиріг.