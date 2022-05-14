Без розкатування коржів і варіння: готуємо ніжний Медовик всього за 30 хвилин

Торт Медовик - один з найулюбленіших десертів українців. Багато хто не ризикує готувати його вдома, так як це трудомісткий процес. Але є альтернативні рецепти, які дозволять уникнути мороки з розкатуванням і випіканням коржів. Та й заварювати тісто на водяній бані для такого торта не потрібно.

Інгредієнти для форми 30 на 40 см

Для коржів:

Яйце СВ (вищий сорт) - 2 шт. (якщо яйця дрібніші, то 3 яйця)

Цукор - 100 г

Мед - 100 г

Сіль - щіпка

Вершкове масло - 75 г

Борошно - 180 г

Розпушувач - 10 г

Для крему:

Сметана 20% - 400-600 г

Цукрова пудра - 50-100 г (регулюємо за смаком)

Ванільний цукор - 20 г (можна замінити на 1-2 ст. л. меду)

Покрокове приготування

Яйця збийте з цукром і дрібкою солі протягом 2-3 хвилин, додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури, мед, збийте до однорідності.

Борошно змішайте з розпушувачем і додайте до решти інгредієнтів, перемішайте до однорідності.

Вистеліть форму пергаментом, розрівняйте тісто по всій площі форми, випікайте 8-10 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

Перекладіть готовий корж на решітку, щоб він швидко охолов.

Для крему змішайте жирну сметану з ванільним цукром (або медом) і цукровою пудрою. Крем не потрібно збивати, досить перемішати до однорідності.

Обріжте краї коржа, їх можна підрум'янити в духовці. Корж розріжте на 4 рівні частини. Кожен корж змастіть сметанним кремом.

Боки і верх теж покрийте кремом, посипте крихтою з обрізків коржів. Якщо крихти мало, то можна також подрібнити печиво або солодкі сухарики.

Дайте торту настоятися 30-60 хвилин і можна подавати до столу.