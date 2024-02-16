Любимый десерт из детства. Как приготовить шоколадный картофель по самому простому рецепту
Шоколадный картофель большинство из нас знают еще с детства. Этот десерт очень прост в приготовлении, но его вкус может конкурировать с самыми изысканными кондитерскими изделиями.
О том, как приготовить любимый десерт с детства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Юлии Симончук в Instagram.
Рецепт шоколадного картофеля
"Десерт детства, который знают и любят все. Готовится просто и быстро.
Выход - 10 картофелин, размером как в видео", - говорит Симончук.
Ингредиенты:
- печенье "к кофе" - 450 г
- сливочное масло - 120 г
- какао - 60 г
- сгущенка (сырая) - 230 г
- какао для посыпки - 1 ст. л
Как приготовить
Перемелите печенье и добавьте холодное сливочное масло. Все перетрите в крошку. Добавьте какао, перемешайте до однородности. Введите в массу сгущенку, еще раз перемешайте до однородности и сформируйте картофель. Поместить в холодильник на 30 минут.
"Посыпать сверху какао через сито и заварите вкусный кофе для наслаждения", - советует кулинар.
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