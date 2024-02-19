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Торт "Наполеон" как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

Понедельник 19 февраля 2024 19:20
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Торт "Наполеон" как в детстве: классический рецепт с заварным кремом Готовить "Наполеон" не так сложно, как может показаться на первый взгляд (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом знают не все, хотя этот десерт является любимым у многих людей. На самом деле все несложно - главное найти понятный и простой рецепт.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "ТІАНА готувати просто" рассказывает, как легче всего приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом.

Необходимые ингредиенты

Для того чтобы приготовить торт "Наполеон", вам нужно заранее подготовить необходимые ингредиенты для коржей.

  • сливочное масло - 200 г
  • сметана - 200 мл
  • мука - 550 г

А также для заварного крема:

  • желтки - 6 шт.
  • сахар - 250 г
  • соль - 1/4 ч. л.
  • ванильный сахар - 1 ч. л.
  • молоко - 375 мл
  • крахмал - 3 ст. л.
  • мука - 3 ст. л.
  • сливочное масло - 200 г

Как готовить тесто

Чтобы приготовить тесто для "Наполеона", необходимо сначала к 200 г сливочного масла добавить 200 г сметаны и тщательно перемять полученную смесь вилкой.

Торт &quot;Наполеон&quot; как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

Если вы храните масло в морозилке, лучше заранее его выложить и дать немного нагреться (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

После этого в будущее тесто нужно "в несколько приемов" (около 3 раз) добавить 550 г просеянной муки и тщательно все перемешать.

Сначала вилкой, а позже - руками.

Торт &quot;Наполеон&quot; как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

Муку также можно подготовить и просеять заранее (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Готовое тесто не должно липнуть ни к рукам, ни к поверхности, на которую вы его выкладываете.

Торт &quot;Наполеон&quot; как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

Вымешанное тесто для торта (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Готовое тесто нужно разделить на 8 равных частей, сформовать их в шарики, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 40 минут.

Торт &quot;Наполеон&quot; как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

В таком виде шарики из теста должны попасть в холодильник (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Как готовить заварную основу крема

Пока тесто охлаждается, можно сделать основу будущего крема. Для этого нужно:

  • подготовить кастрюлю с толстым дном
  • отделить 6 яичных желтков
  • положить их в кастрюлю и поставить на минимальный огонь
  • постепенно всыпать в желтки 250 г сахара и размешивать полученную смесь венчиком.
  • добавить соль и ванильный сахар (постоянно помешивая)
  • влить часть молока (около 75 мл)
  • добавить 3 ст. л. крахмала (постоянно помешивая)
  • добавить 3 ст. л. муки (постоянно помешивая)
  • влить постепенно остальное молоко
  • перемешивать и держать на огне, пока крем не загустеет
  • снять заварную основу крема с огня и оставить остывать

Торт &quot;Наполеон&quot; как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

"Заваренная" на плите основа крема, снятая с огня (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Выпекание коржей и финальный этап приготовления "Наполеона"

После того как тесто и основа крема готовы, нужно "сформировать" готовый торт:

  • достать тесто из холодильника
  • раскатать первый корж и "вырезать" круг диаметром около 19 см
  • проколоть его вилкой в нескольких местах и выпекать в разогретой до 180 градусов по Цельсию духовке в течение семи минут
  • повторить процедуру с семью другими кусочками теста (сделать из них коржи и испечь в духовке)
  • взбить блендером (миксером) 200 г сливочного масла
  • постепенно добавлять в него по одной столовой ложке заварной основы (тщательно перебивая вместе с маслом)
  • смазать готовым кремом тарелку и начинать "складывать" торт слой за слоем (чередуя коржи и крем)
  • сложенный торт - полностью обмазать остатками крема
  • измельчить руками пропеченные остатки (обрезки) коржей
  • посыпать (украсить) полученными крошками смазанный кремом торт
  • оставить полностью готовый торт на пять часов, чтобы он пропитался

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь медовик по забытому рецепту - на масле и вовсе без меда.

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