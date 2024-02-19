Торт "Наполеон" как в детстве: классический рецепт с заварным кремом
Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом знают не все, хотя этот десерт является любимым у многих людей. На самом деле все несложно - главное найти понятный и простой рецепт.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "ТІАНА готувати просто" рассказывает, как легче всего приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом.
Необходимые ингредиенты
Для того чтобы приготовить торт "Наполеон", вам нужно заранее подготовить необходимые ингредиенты для коржей.
- сливочное масло - 200 г
- сметана - 200 мл
- мука - 550 г
А также для заварного крема:
- желтки - 6 шт.
- сахар - 250 г
- соль - 1/4 ч. л.
- ванильный сахар - 1 ч. л.
- молоко - 375 мл
- крахмал - 3 ст. л.
- мука - 3 ст. л.
- сливочное масло - 200 г
Как готовить тесто
Чтобы приготовить тесто для "Наполеона", необходимо сначала к 200 г сливочного масла добавить 200 г сметаны и тщательно перемять полученную смесь вилкой.
Если вы храните масло в морозилке, лучше заранее его выложить и дать немного нагреться (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
После этого в будущее тесто нужно "в несколько приемов" (около 3 раз) добавить 550 г просеянной муки и тщательно все перемешать.
Сначала вилкой, а позже - руками.
Муку также можно подготовить и просеять заранее (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Готовое тесто не должно липнуть ни к рукам, ни к поверхности, на которую вы его выкладываете.
Вымешанное тесто для торта (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Готовое тесто нужно разделить на 8 равных частей, сформовать их в шарики, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 40 минут.
В таком виде шарики из теста должны попасть в холодильник (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Как готовить заварную основу крема
Пока тесто охлаждается, можно сделать основу будущего крема. Для этого нужно:
- подготовить кастрюлю с толстым дном
- отделить 6 яичных желтков
- положить их в кастрюлю и поставить на минимальный огонь
- постепенно всыпать в желтки 250 г сахара и размешивать полученную смесь венчиком.
- добавить соль и ванильный сахар (постоянно помешивая)
- влить часть молока (около 75 мл)
- добавить 3 ст. л. крахмала (постоянно помешивая)
- добавить 3 ст. л. муки (постоянно помешивая)
- влить постепенно остальное молоко
- перемешивать и держать на огне, пока крем не загустеет
- снять заварную основу крема с огня и оставить остывать
"Заваренная" на плите основа крема, снятая с огня (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Выпекание коржей и финальный этап приготовления "Наполеона"
После того как тесто и основа крема готовы, нужно "сформировать" готовый торт:
- достать тесто из холодильника
- раскатать первый корж и "вырезать" круг диаметром около 19 см
- проколоть его вилкой в нескольких местах и выпекать в разогретой до 180 градусов по Цельсию духовке в течение семи минут
- повторить процедуру с семью другими кусочками теста (сделать из них коржи и испечь в духовке)
- взбить блендером (миксером) 200 г сливочного масла
- постепенно добавлять в него по одной столовой ложке заварной основы (тщательно перебивая вместе с маслом)
- смазать готовым кремом тарелку и начинать "складывать" торт слой за слоем (чередуя коржи и крем)
- сложенный торт - полностью обмазать остатками крема
- измельчить руками пропеченные остатки (обрезки) коржей
- посыпать (украсить) полученными крошками смазанный кремом торт
- оставить полностью готовый торт на пять часов, чтобы он пропитался
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