Торт "Наполеон" як у дитинстві: класичний рецепт із заварним кремом
Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом знають не всі, хоча цей десерт є улюбленим у багатьох людей. Насправді все нескладно - головне знайти зрозумілий і простий рецепт.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рецепт YouTube-каналу "ТІАНА готувати просто" розповідає, як найлегше приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом.
Необхідні інгредієнти
Для того, щоб приготувати торт "Наполеон", вам потрібно заздалегідь підготувати необхідні інгредієнти для коржів:
- вершкове масло - 200 г
- сметана - 200 мл
- борошно - 550 г
А також для заварного крему:
- жовтки - 6 шт.
- цукор - 250 г
- сіль - 1/4 ч. л.
- ванільний цукор - 1 ч. л.
- молоко - 375 мл
- крохмаль - 3 ст. л.
- борошно - 3 ст. л.
- вершкове масло - 200 г
Як готувати тісто
Для того, щоб приготувати тісто для "Наполеона", необхідно спершу до 200 г вершкового масла додати 200 г сметани й ретельно перем'яти отриману суміш виделкою.
Якщо ви зберігаєте масло в морозилці, краще заздалегідь його викласти й дати трішки нагрітися (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Після цього в майбутнє тісто потрібно "у кілька прийомів" (за близько 3 рази) додати 550 г просіяного борошна й ретельно все перемішати.
Спершу виделкою, а згодом - руками.
Борошно також можна підготувати й просіяти заздалегідь (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Готове тісто не має липнути ані до рук, ані до поверхні, на яку ви його викладаєте.
Вимішане тісто для торта (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Готове тісто потрібно розділити на 8 рівних частин, сформувати їх у кульки, накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 40 хвилин.
У такому вигляді кульки з тіста мають потрапити в холодильник (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Як готувати заварну основу крему
Допоки тісто охолоджується, можна зробити основу майбутнього крему. Для цього потрібно:
- підготувати каструлю з товстим дном
- відділити 6 яєчних жовтків
- покласти їх у каструлю й поставити на мінімальний вогонь
- поступово всипати в жовтки 250 г цукру й розмішувати отриману суміш вінчиком
- додати сіль і ванільний цукор (постійно помішуючи)
- влити частину молока (близько 75 мл)
- додати 3 ст. л. крохмалю (постійно помішуючи)
- додати 3 ст. л. борошна (постійно помішуючи)
- влити поступово решту молока
- перемішувати й тримати на вогні доти, доки крем не загусне
- зняти заварну основу крему з вогню й залишити остигати
"Заварена" на плиті основа крему, знята з вогню (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Випікання коржів і фінальний етап приготування "Наполеону"
Після того, як тісто й основа крему готові, потрібно "сформувати" готовий торт:
- дістати тісто з холодильника
- розкатати перший корж і "вирізати" коло діаметром близько 19 см
- проколоти його виделкою у кількох місцях і випікати у розігрітій до 180 градусів за Цельсієм духовці впродовж семи хвилин
- повторити процедуру з сімома іншими шматочками тіста (зробити з них коржі та випекти в духовці)
- збити блендером (міксером) 200 г вершкового масла
- поступово додавати в нього по одній столовій ложці заварної основи (ретельно перебиваючи разом із маслом)
- змастити готовим кремом тарілку й починати "складати" торт шар за шаром (чергуючи коржі та крем)
- складений торт - повністю обмазати залишками крему
- подрібнити руками пропечені залишки (обрізки) коржів
- посипати (прикрасити) отриманими крихтами змащений кремом торт
- залишити повністю готовий торт на п'ять годин, аби він просочився
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