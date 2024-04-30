12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Солнцезащитные очки - аксессуар, который не только поможет скрыть глаза от яркого света. Они способны подчеркнуть стильный "лук" и сделать вас оригинальной.

Какие очки от солнца будут модными нынешним летом, а также как правильно выбрать линзы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Трендовые очки на весну-лето - лучшие варианты

Так, в этом году модницам точно будет из чего выбрать. В тренды попало немало вариантов, среди которых есть очки как для изящных дам, так и для стильных бунтарок.

Металлическая оправа

Такие очки не выходят из трендов уже много лет. Вариантов действительно много, выбирайте тот, который подчеркнет ваши скулы и подойдет к вашему наряду.

Модные солнцезащитные очки весной (фото: instagram.com/bako_accessory)

Прямоугольные линзы

Эти очки с вайбом 90-х дополнят ваш образ и непременно добавят ту самую трендовую "изюминку". Не бойтесь экспериментировать.

Какие очки будут модными этим летом (фото: instagram.com/sun_and_glasses)

Цветной бум

Вы можете выбирать цветные линзы или примерить очки с интересной оправой. Очень стильно выглядят розовые и полупрозрачные варианты.

Стильные солнцезащитные очки 2024 (скриншот)

Круглые и овальные

Эта форма тоже пришла из прошлого. Впрочем, все мы замечаем, что мода циклична, а потому удивляться не стоит.

Круглые очки для женщин (скриншот)

Урбан-Рейв

Такие очки подойдут молодым девушкам, желающим не отставать от трендов. Вы точно их видели в клипах 80-х годов.

Очки от солнца на лето (фото: instagram.com/sun_and_glasses)

Прозрачная или цветочная оправа

Эти стильные очки понравятся тем, кто устал от того, что очки будто закрывают все лицо. К тому же они могут добавить нежности.

Молодежные солнцезащитные очки (фото: instagram.com/sunglasshut)

Полностью черные

Эти очки сделают вас очень загадочной, а также могут удачно подчеркнуть загар. Впрочем, учитывайте, что другие аксессуары не должны "перебивать" эффект от тотал-блэк.

Модные солнцезащитные очки на весну (скриншот)

Кошачий глаз

Не обязательно выбирать обычные варианты с кошачьим глазом. Попробуйте примерить очки с удлиненными линзами и интересной оправой.

Солнцезащитные очки для худого лица (фото: instagram.com/openeyes.eyewear)

Ретро-авиаторы

Неизменная классика и непревзойденная красота. Именно так можно описать эти солнцезащитные очки, уже ставшие легендарными. Они подойдут на любой тип лица.

Стильные очки на лето (скриншот)

Толстая оправа

Такой вариант подойдет тем, кто хочет оказаться в центре внимания. Но учитывайте, что эти очки лучше носить не с распущенными волосами, убирайте их за ухо..

Модные очки от солнца (фото: instagram.com/multioptic_)

Очки интересной формы

А этот вариант подойдет тем, кто хочет подчеркнуть свою игривость. Такие очки точно сделают вас звездой.

Какие очки от солнца модны этим летом (скриншот)

Большие очки

Этот вариант подойдет настоящим модницам. Вы точно привлечете внимание всех вокруг.

Оригинальные солнцезащитные очки на лето (фото: instagram.com/multioptic_)

Как правильно выбирать солнцезащитные очки

Так, офтальмолог София Павлив называла несколько моментов, на которые важно обратить внимание:

цвет линзы - прозрачные не защитят от солнца и будут провоцировать появление морщин

защита от ультрафиолета - очки без такой защиты приведут к тому, что кожа вокруг глаз скорее начнет покрываться морщинами и пигментными пятнами, начнется фотостарение. Поэтому выбирайте линзы с минимальным показателем UV-400 или UV-protection

материал линзы - лучший вариант - стеклопластик

уровень затемнения линзы - для прогулок и отдыха на пляже выбирайте третий уровень, а если вы планируете отдых в горах - пятый

поляризация - эта функция особенно полезна водителям, ведь она защищает глаза от мерцания и бликов фонарей и фар.

Если вы сомневаетесь, а также не можете выбрать очки от солнца - обратитесь к офтальмологу, который подберет идеальный вариант, учитывая все ваши индивидуальные особенности и потребности.