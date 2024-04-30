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12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Вторник 30 апреля 2024 08:02
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12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду Какие очки купить летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Солнцезащитные очки - аксессуар, который не только поможет скрыть глаза от яркого света. Они способны подчеркнуть стильный "лук" и сделать вас оригинальной.

Какие очки от солнца будут модными нынешним летом, а также как правильно выбрать линзы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Who What Wear, Stylecaster, Village.

Трендовые очки на весну-лето - лучшие варианты

Так, в этом году модницам точно будет из чего выбрать. В тренды попало немало вариантов, среди которых есть очки как для изящных дам, так и для стильных бунтарок.

Металлическая оправа

Такие очки не выходят из трендов уже много лет. Вариантов действительно много, выбирайте тот, который подчеркнет ваши скулы и подойдет к вашему наряду.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звездуМодные солнцезащитные очки весной (фото: instagram.com/bako_accessory)

Прямоугольные линзы

Эти очки с вайбом 90-х дополнят ваш образ и непременно добавят ту самую трендовую "изюминку". Не бойтесь экспериментировать.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звездуКакие очки будут модными этим летом (фото: instagram.com/sun_and_glasses)

Цветной бум

Вы можете выбирать цветные линзы или примерить очки с интересной оправой. Очень стильно выглядят розовые и полупрозрачные варианты.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Стильные солнцезащитные очки 2024 (скриншот)

Круглые и овальные

Эта форма тоже пришла из прошлого. Впрочем, все мы замечаем, что мода циклична, а потому удивляться не стоит. 12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Круглые очки для женщин (скриншот)

Урбан-Рейв

Такие очки подойдут молодым девушкам, желающим не отставать от трендов. Вы точно их видели в клипах 80-х годов.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Очки от солнца на лето (фото: instagram.com/sun_and_glasses)

Прозрачная или цветочная оправа

Эти стильные очки понравятся тем, кто устал от того, что очки будто закрывают все лицо. К тому же они могут добавить нежности.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Молодежные солнцезащитные очки (фото: instagram.com/sunglasshut)

Полностью черные

Эти очки сделают вас очень загадочной, а также могут удачно подчеркнуть загар. Впрочем, учитывайте, что другие аксессуары не должны "перебивать" эффект от тотал-блэк.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Модные солнцезащитные очки на весну (скриншот)

Кошачий глаз

Не обязательно выбирать обычные варианты с кошачьим глазом. Попробуйте примерить очки с удлиненными линзами и интересной оправой.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Солнцезащитные очки для худого лица (фото: instagram.com/openeyes.eyewear)

Ретро-авиаторы

Неизменная классика и непревзойденная красота. Именно так можно описать эти солнцезащитные очки, уже ставшие легендарными. Они подойдут на любой тип лица.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Стильные очки на лето (скриншот)

Толстая оправа

Такой вариант подойдет тем, кто хочет оказаться в центре внимания. Но учитывайте, что эти очки лучше носить не с распущенными волосами, убирайте их за ухо..

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Модные очки от солнца (фото: instagram.com/multioptic_)

Очки интересной формы

А этот вариант подойдет тем, кто хочет подчеркнуть свою игривость. Такие очки точно сделают вас звездой.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Какие очки от солнца модны этим летом (скриншот)

Большие очки

Этот вариант подойдет настоящим модницам. Вы точно привлечете внимание всех вокруг.

12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Оригинальные солнцезащитные очки на лето (фото: instagram.com/multioptic_)

Как правильно выбирать солнцезащитные очки

Так, офтальмолог София Павлив называла несколько моментов, на которые важно обратить внимание:

  • цвет линзы - прозрачные не защитят от солнца и будут провоцировать появление морщин
  • защита от ультрафиолета - очки без такой защиты приведут к тому, что кожа вокруг глаз скорее начнет покрываться морщинами и пигментными пятнами, начнется фотостарение. Поэтому выбирайте линзы с минимальным показателем UV-400 или UV-protection
  • материал линзы - лучший вариант - стеклопластик
  • уровень затемнения линзы - для прогулок и отдыха на пляже выбирайте третий уровень, а если вы планируете отдых в горах - пятый
  • поляризация - эта функция особенно полезна водителям, ведь она защищает глаза от мерцания и бликов фонарей и фар.

Если вы сомневаетесь, а также не можете выбрать очки от солнца - обратитесь к офтальмологу, который подберет идеальный вариант, учитывая все ваши индивидуальные особенности и потребности.

Напомним, на днях мы уже рассказывали, какие платья скроют животик.

Кроме того, недавно стало известно, какой маникюр сделает вас звездой этой весной.

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