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Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024

Четверг 25 апреля 2024 16:45
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Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024 Что носить женщинам с пышными формами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Весной и летом женщинам и девушкам нередко хочется ходить в платьях, ведь они не только придают нежности, но и очень легкие и невесомые. Впрочем, иногда одежда может подчеркнуть фигуру не очень удачно, поэтому стоит подбирать "луки" так, чтобы они подходили и скрывали все "лишнее".

Какие платья спрячут животик и сделают женщину стройной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайты People, Gazeta.pl.

Сарафан с открытыми плечами

Такой вариант весенне-летней одежды подойдет женщинам с любыми формами. Сарафан не будет подчеркивать зону животика, но при этом придаст образу нежности, ведь открытые плечи и акцент на декольте точно привлекут внимание всех вокруг. Цвет платья может быть любым.

Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024Платье на пышную фигуру (фото: instagram.com/shop_natalia_sn)

Платье-футболка

Универсальный вариант, в котором можно проходить с весны и до конца лета. Свободный крой подойдет всем, кто не хочет "перетягивать" талию и бедра. К тому же такие платья выглядят стильно, их можно носить с босоножками, кедами и шлепанцами.

Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024

Что носить летом (фото: instagram.com/shop_natalia_sn)

Льняное платье-оверсайз

Прекрасный вариант для тех, кто не любит темную одежду и плотные ткани. Лен помогает спасаться от жары, а оверсайз-варианты отлично подойдут женщинам с любой фигурой.

Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024Платье весной (фото: instagram.com/talittes)

Платье-кимоно

Стильный вариант для прогулок и походов на работу. В платье-кимоно вы сможете не волноваться о том, что одежда подчеркнет что-то "лишнее". Ремень на талии и асимметричный крой удачно скроют животик и сделают женщину визуально стройной.

Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024Какие платья модны сейчас (фото: instagram.com/wellhelloshop)

Макси-сарафан

Если вам не хочется носить коротенькие платья, присмотритесь к сарафанам с максимальной длиной. Женщине точно не придется беспокоиться о фигуре, ведь такой вариант надежно скроет бедра и живот, но при этом не будет слишком жарким.

Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024Платье плюс-сайз (фото: instagram.com/ethnicdress)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие продукты помогут похудеть.

Кроме того, недавно стало известно, какой маникюр сделает вас звездой этой весной.

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