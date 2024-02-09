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Залужный сделал заявление после увольнения и получения звания Героя

Украина, Пятница 09 февраля 2024 20:58
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Залужный сделал заявление после увольнения и получения звания Героя Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Валерий Залужный сделал первое заявление после увольнения с должности главнокомандующего Вооруженными силами и получения звания Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Валерия Залужного.

Залужный отметил, что для него большая честь получить звание Героя Украины.

"Честь и ответственность, которые я испытываю перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!", - написал он.

Увольнение Залужного и назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Стоит отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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Валерий Залужный ВСУ
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