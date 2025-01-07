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В топе и спортивных штанах: 39-летняя Тина Кароль похвасталась идеальным прессом

Вторник 07 января 2025 16:44
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В топе и спортивных штанах: 39-летняя Тина Кароль похвасталась идеальным прессом Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно ответила певице СолоХа после скандала на Нацотборе на Евровидение, показала свою идеальную форму без фильтров и макияжа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Так, в Stories певица опубликовала снимок, на котором позирует в сером бра и бежево-молочных спортивных штанах.

39-летняя певица может похвастаться идеальной фигурой и стальным прессом, над которым последнее время она много работала.

Не стесняется она и своей естественной красоты без макияжа и фильтров в Instagram.

В топе и спортивных штанах: 39-летняя Тина Кароль похвасталась идеальным прессом

Скриншот

Как Тине Кароль удалось добиться такой идеальной формы

В начале своей карьеры певица выглядела совсем по-другому и не могла похвастаться идеальным прессом и подтянутой фигурой. В своих интервью она не раз рассказывала, что в детстве была достаточно упитанным ребенком. А недавно она показала подписчикам свое старое фото, на котором Кароль сложно узнать.

В топе и спортивных штанах: 39-летняя Тина Кароль похвасталась идеальным прессом

Скриншот

В последнее время артистка много времени уделяет спорту: она занимается йогой, прыгает на скакалке, а также стоит в планке, бегает, отжимается. Кароль призналась, что может заниматься спортом и по два раза в день. Например, прыгать 40 минут на скакалке.

Йогой она начала заниматься самостоятельно, просматривая видео на YouTube. Сейчас артистка занимается самым сложным уровнем йоги - аштанга-йога.

Также Тина Кароль особое внимание уделяет режиму правильного питания. Ранее певица перепробовала более 20 диет. В последнее время она сменила свои взгляды на питание - она имеет специальную схему, позволяющую контролировать уровень сахара в крови.

В топе и спортивных штанах: 39-летняя Тина Кароль похвасталась идеальным прессом

Тина Кароль сейчас (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Кароль призналась, получает ли гонорар за должность музыкального продюсера Нацотбора.

Также певица впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости.

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