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У топі та спортивних штанях: 39-річна Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом

Вівторок 07 січня 2025 16:44
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У топі та спортивних штанях: 39-річна Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відповіла співачці СолоХа після скандалу на Нацвідборі на Євробачення, показала свою ідеальну форму без фільтрів і макіяжу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Так, у Stories співачка опублікувала знімок, на якому позує в сірому бра і бежево-молочних спортивних штанях.

39-річна співачка може похвалитися ідеальною фігурою і сталевим пресом, над яким останнім часом вона багато працювала.

Не соромиться вона і своєї природної краси без макіяжу і фільтрів в Instagram.

У топі та спортивних штанях: 39-річна Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом

Скриншот

Як Тіні Кароль вдалося домогтися такої ідеальної форми

На початку своєї кар'єри співачка мала зовсім інший вигляд і не могла похвалитися ідеальним пресом і підтягнутою фігурою. У своїх інтерв'ю вона не раз розповідала, що в дитинстві була досить вгодованою дитиною. А нещодавно вона показала підписникам своє старе фото, на якому Кароль складно впізнати.

У топі та спортивних штанях: 39-річна Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом

Скриншот

Останнім часом артистка багато часу приділяє спорту: вона займається йогою, стрибає на скакалці, а також стоїть у планці, бігає, віджимається. Кароль зізналася, що може займатися спортом і по два рази на день. Наприклад, стрибати 40 хвилин на скакалці.

Йогою вона почала займатися самостійно, переглядаючи відео на YouTube. Зараз артистка займається найскладнішим рівнем йоги - аштанга-йога.

Також Тіна Кароль особливу увагу приділяє режиму правильного харчування. Раніше співачка перепробувала понад 20 дієт. Останнім часом вона змінила свої погляди на харчування - вона має спеціальну схему, що дозволяє контролювати рівень цукру в крові.

У топі та спортивних штанях: 39-річна Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом

Тіна Кароль зараз (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Кароль зізналася, чи отримує гонорар за посаду музичного продюсера Нацвідбору.

Також співачка вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнання.

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