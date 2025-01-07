У топі та спортивних штанях: 39-річна Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом
Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відповіла співачці СолоХа після скандалу на Нацвідборі на Євробачення, показала свою ідеальну форму без фільтрів і макіяжу.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Так, у Stories співачка опублікувала знімок, на якому позує в сірому бра і бежево-молочних спортивних штанях.
39-річна співачка може похвалитися ідеальною фігурою і сталевим пресом, над яким останнім часом вона багато працювала.
Не соромиться вона і своєї природної краси без макіяжу і фільтрів в Instagram.
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Як Тіні Кароль вдалося домогтися такої ідеальної форми
На початку своєї кар'єри співачка мала зовсім інший вигляд і не могла похвалитися ідеальним пресом і підтягнутою фігурою. У своїх інтерв'ю вона не раз розповідала, що в дитинстві була досить вгодованою дитиною. А нещодавно вона показала підписникам своє старе фото, на якому Кароль складно впізнати.
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Останнім часом артистка багато часу приділяє спорту: вона займається йогою, стрибає на скакалці, а також стоїть у планці, бігає, віджимається. Кароль зізналася, що може займатися спортом і по два рази на день. Наприклад, стрибати 40 хвилин на скакалці.
Йогою вона почала займатися самостійно, переглядаючи відео на YouTube. Зараз артистка займається найскладнішим рівнем йоги - аштанга-йога.
Також Тіна Кароль особливу увагу приділяє режиму правильного харчування. Раніше співачка перепробувала понад 20 дієт. Останнім часом вона змінила свої погляди на харчування - вона має спеціальну схему, що дозволяє контролювати рівень цукру в крові.
Тіна Кароль зараз (фото: instagram.com/tina_karol)