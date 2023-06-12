Три самых вредных продукта для сердца, которыми злоупотребляет каждый из нас. Вот список
Высокий уровень холестерина называют "тихим убийцей", ведь он увеличивает риски серьезных проблем со здоровьем, начиная от сердечных заболеваний и заканчивая инсультами. Некоторая пища способна увеличить уровень холестерина, но есть продукты, которые помогают контролировать его содержание в крови.
О том, от каких продуктов лучше отказаться и какая есть здоровая альтернатива, пишет Express.
Мясо
"Мясо, безусловно, больше всего влияет на употребление насыщенных жиров в нашем рационе, но вредят не все его виды. Обработанное мясо, такое как жирный бекон, колбасы, гамбургеры, мясные консервы и жирное красное мясо являются худшими для здоровья", - рассказала диетолог Линн Гартон.
Несмотря на то, что нежирное красное мясо можно употреблять в умеренных количествах, тем, кто раньше страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует быть осторожными.
Нужно налегать на рыбу, бобовые, птицу - они не отягощают артерии.
"Отказаться от мяса раз в неделю - это отличный способ улучшить здоровье вашего сердца", - советует Гартон.
Еда на вынос и фастфуды
Употребление большого количества пищи на вынос и еды с фастфудов могут увеличить употребление насыщенных жиров, а также соли, что в свою очередь повышает риск проблем с сердцем, таких как инфаркт или инсульт.
"Даже купленные в магазине готовые блюда могут содержать много насыщенных жиров и соли в зависимости от ингредиентов. Проблема в том, что часто вы не знаете, из чего приготовили еду", - отмечает диетолог.
Она советует отказаться от еды на вынос. Лучше готовить дома самостоятельно, чтобы точно знать, что входит в состав блюда.
Пища из фастфудов приводит к высокому уровню холестерина (фото: Freepik)
Сливочное масло
Почти две трети жира в сливочном масле - это насыщенные жиры. Нужно соблюдать осторожность с продуктами, содержащими сливочное масло. Сюда входят - пирожные, торты, печенье и пудинги.
"Замените сдобные продукты на пироги с картофелем и овощами/постным мясом. А также вместо сливочного масла, спредов и растительного масла с высоким содержанием насыщенных жиров употребляйте оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое масло, а также жирные спреды, изготовленные из них", - советует эксперт.
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